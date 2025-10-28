ライカカメラジャパンは、Mシステム初となる電子ビューファインダー（EVF）内蔵モデル『ライカM EV1』を発表した。これまでの光学レンジファインダーを継承しながら、最新の電子技術を融合。発売は2025年11月1日を予定している。

（関連：【画像】ライカ『M EV1』《詳細・デザイン一覧》）

◼︎EVFの搭載で拡張する“M型ライカ”

『ライカM EV1』は、EVFの利点をMシステムの伝統的価値と融合したモデル。視力に左右されない正確なピント合わせが可能になり、特に開放F値が明るいズミルックスやノクティルックスなどの浅い被写界深度レンズで高精度な撮影が実現する。

EVFは解像度576万ドットで、被写界深度や露出をリアルタイムに確認できる。さらに、-4～+2の範囲で調整可能な視度補正機能を備え、ユーザーの視力に合わせた最適な撮影環境を構築可能だ。

EVFの搭載に合わせて、フォーカスピーキングやフォーカスズームなどのアシスト機能も充実。ピント面をカラーオーバーレイで表示し、2段階の拡大でマニュアルフォーカスをサポートする。フォーカスリングを回すだけで自動拡大するなど、操作も直感的だ。さらに、従来のレンジファインダーレバーには、フォーカスアシストや1.3倍／1.8倍のデジタルズームを割り当てることができ、撮影状況に応じて瞬時に操作できる。

◼︎『ライカM11』譲りのセンサーと処理性能

本機は『ライカM11』をベースとし、フルサイズBSI CMOSセンサーとトリプルレゾリューション技術を搭載。6000万／3600万／1800万画素から選択可能で、DNGまたはJPEG形式で保存できる。

画像処理エンジン「Leica Maestro III」により、高解像度データも高速で処理。64GBの内蔵メモリーとSDカードスロットを備え、Bluetooth／Wi-Fi／USB接続で「Leica FOTOS」アプリとシームレスに連携する。Bluetooth Low Energy対応により、省電力での自動転送も可能だ。

◼︎伝統を継ぐデザインと現代的な機能性

『ライカM EV1』は、ドイツで職人の手によって仕上げられた精緻なクラフツマンシップを受け継ぎつつ、ダイヤモンドパターンのレザー仕上げやフラットなフロントデザインによって新しさを感じさせる。

また、『ライカM11-P』や『M11-D』と同様、コンテンツ認証技術「ライカコンテンツクレデンシャル」に対応。撮影画像にデジタル署名を付与し、改ざん防止と出所証明を可能にするなど、プロフェッショナルの要求にも応える。

◼︎製品仕様・製品名：『ライカM EV1』・発売日：2025年11月1日・ビューファインダー：電子式（576万ドット、視度補正 -4～+2）・センサー：フルサイズBSI CMOS（トリプルレゾリューション）・解像度選択：6000万／3600万／1800万画素・画像処理エンジン：Leica Maestro III・記録形式：DNG／JPEG・内蔵メモリー：64GB・接続：Bluetooth／Wi-Fi／USB・対応アプリ：「Leica FOTOS」・機能：フォーカスピーキング／フォーカスズーム／デジタルズーム／コンテンツクレデンシャル対応・販売店舗：ライカストア、ライカオンラインストア、正規特約店

（文＝リアルサウンドテック編集部）