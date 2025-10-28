【ベセロ】カップホルダーやUSB付き！毎日が楽になる機能派スーツケースがAmazonで販売中！
【ベセロ】旅行も出張も快適に！便利機能満載の多機能スーツケースがAmazonで販売中！
このスーツケースは、洗練されたスタイリッシュなデザインに、ABS+PC素材を採用した耐久性抜群の仕様で、長い間使用できる。暗証番号ロック付きで、貴重品をしっかりと守り、さらに隠しフックやカップホルダーも搭載。快適で便利な旅のお供にぴったりなアイテム！
アルミ製の伸縮ハンドルは3段階調整可能で、滑り止め加工により持ちやすく、長時間の使用でも快適な設計となっている。
360度回転する静音キャスターを搭載し、狭い通路でもスムーズに走行でき、凹凸のある路面でも安定性を保つ。
TSAロックを搭載し、暗証番号で安全に管理できる仕様で、空港でのセキュリティチェックも安心して通過できる。
背面にカップホルダーとUSBポートを装備し、移動中も飲み物や充電が可能で、旅行や出張時に実用性を発揮する。
