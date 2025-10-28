「全身性エリテマトーデス」の新薬でステロイドを減らせる可能性をご存じですか？

全身性エリテマトーデス（SLE）の治療は、ここ数十年で大きく進化しました。従来のステロイドや免疫抑制薬に加え、最近では生物学的製剤や分子標的薬が登場し、難治性患者への新たな希望となっています。進歩する治療戦略と最新研究の動向を解説します。

監修医師：

桃原 茂樹（草薙整形外科リウマチクリニック）

全身性エリテマトーデスの治療動向と研究の進歩

日本を代表する整形外科・リウマチ専門医であり、変形性関節症、リウマチ、変形性脊椎症、骨粗鬆症、痛風、偽痛風などの治療と研究に従事。これまでに慶應義塾大学特任教授、東京女子医科大学教授を歴任し、豊富な臨床経験と先進的な研究を基に、実地医療に加え国内外の医療教育や国際交流にも尽力。【学歴】慶應義塾大学 医学部卒博士（医学）（慶應義塾大学）米国Rush University Medical Center, Department of Biochemistry日本・ヨーロッパ間リウマチ外科交流プログラム【職歴】1984年 慶應義塾大学医学部研修医（整形外科学）1991年 慶應義塾大学医学部助手（整形外科学）1993年 東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター助手1997年 東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター講師2005年 東京女子医科大学附属青山病院助教授2008年 東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター教授2008年 東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター副所長2016年 慶應義塾大学先進運動器疾患治療学講座特任教授2025年 医療法人社団 博恵会理事長【現在の学会・社会活動】日本整形外科学会 専門医日本整形外科学会 リウマチ認定医日本リウマチ学会 専門医・指導医・評議員日本リウマチ外科学会 評議員日本リウマチ学会 理事

全身性エリテマトーデスの治療は、過去数十年で大きな変革を遂げてきました。従来はステロイド薬と免疫抑制薬が治療の中心でしたが、長期使用に伴う副作用や治療効果の限界が課題でした。近年は生物学的製剤や分子標的治療薬の登場により、これまで十分な効果が得られなかった患者さんに対しても新しい可能性が広がっています。

生物学的製剤による治療

2011年に世界で初めて承認されたベリムマブは、B細胞刺激因子（BAFF）に作用し、B細胞の異常な活性化を抑えることで全身性エリテマトーデスの症状を改善する薬剤です。この薬の登場により、長期的なステロイド薬の使用量を減らせるようになり、骨粗鬆症や糖尿病、高血圧などの副作用リスクを軽減できる道が開かれました。

さらに、近年は抗インターフェロンα受容体抗体（アニフロルマブ）など、新しい作用機序をもつ生物学的製剤が承認され、難治性全身性エリテマトーデスに対する治療の選択肢が広がっています。これにより、腎炎や皮膚症状、中枢神経症状といった多様な病態に応じた治療が可能になりつつあります。ただし、帯状疱疹には注意が必要です。

現在も抗CD20抗体、JAK阻害薬、BTK阻害薬など、複数の新規薬剤が国内外で臨床試験の段階にあり、今後さらに治療の幅が広がることが期待されます。

個別化医療への取り組み

全身性エリテマトーデスは患者さんごとに症状の出方や重症度が大きく異なるため、個別化医療の重要性が高まっています。近年では、遺伝子解析や免疫学的バイオマーカーの研究が進み、患者さんごとに適した薬剤を選択できるような体制が整いつつあります。

例えば、特定の自己抗体の有無や血清学的な特徴をもとに、生物学的製剤の反応性を予測する試みが進められています。これにより、効く薬を患者さんに早く届けることが現実味を帯びてきました。

また、人工知能（AI）を用いた診断支援システムや、ビッグデータを活用した治療効果の解析も進んでおり、近い将来には診断・治療の精度がさらに高まると予測されています。

まとめ

全身性エリテマトーデスは、自己免疫機能の異常により引き起こされる膠原病の一つで、厚生労働省により難病指定されている慢性疾患です。特に女性に多く見られ、倦怠感をはじめとする多様な症状により患者さんの生活に大きな影響を与えます。現在では生物学的製剤の登場により治療選択肢が拡大し、適切な治療により症状のコントロールが可能になってきています。患者さん一人ひとりの病態に応じた個別化医療の推進により、今後さらなる治療成績の向上が期待されます。

参考文献

[厚生労働省難病情報センター 全身性エリテマトーデス]

[日本リウマチ学会 全身性エリテマトーデス診療ガイドライン]