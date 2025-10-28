Âç¿Í¤â¥¹¥«¥Ã¤ÈÇ®¶¸¡ª¥¢¥Ë¥á¡ÖºÇ¶¯²¦¿Þ´Õ¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤ëÍýÍ³¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤È¤Ï¡©
»Ò¤É¤â¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Âç¿Í¤«¤é¤â¿Íµ¤¤òÆÀ¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖºÇ¶¯²¦¿Þ´Õ¡×¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ÆÎß·×600ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤Î¿´¤Ë¡¢Ãå¡¹¤Èº¬ÉÕ¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬Âç¿Í¤Î¿´¤Ë¤â¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÉðÆ£¹°¼ù¡Ë
¡ÈÀ¸¤Êª¡É¤¬¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·Á¼°¤ÇÀï¤¦
¿Þ´Õ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤âÃ´¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡ÖºÇ¶¯²¦¿Þ´Õ¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ë¡£ÍÍ¡¹¤ÊÀ¸¤Êª¤¬¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·Á¼°¤ÇÀï¤Ã¤ÆÃ¯¤¬ºÇ¶¯¤«¤ò·è¤á¤ë¡¢¥Ð¥È¥ë¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¶õÁÛ¿Þ´Õ¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡
¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ëÀ¸¤Êª¤ÏÆ°Êª¡¢¶²Îµ¡¢º«Ãî¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²Ì¤Æ¤Ï´Ø±©¤ä¥¢¡¼¥µ¡¼²¦¤ä°ÂÇÜÀ²ÌÀ¤Ê¤É¤Î¡Ö±ÑÍº¡×¤ä¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤ä¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¶µ¤Î¿ÀÍÍ¤é¤â»²Àï¤¹¤ë¡£ÁêÅö¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ð¥È¥ë¤ÏÀ¸¤Êª¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ËÂ§¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ç½ÎÏÃÍ¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¥Á¥ã¡¼¥È¤äÆÃÄ§¤â¹ç¤ï¤»¤Æ²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÃÎ¼±¤ò¼ø¤±¤ë¿Þ´Õ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤¬º£Ç¯10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Îß·×600ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ÃË»ù¤Î´Ö¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤â¸À¤¨¤ë¤é¤·¤¤¡£Gakken¡Ê³Ø¸¦¡ËÈ¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤«¤é³Ø½¬¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¹ñ¸ì¤ä»»¿ô¤Î¥É¥ê¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬ÄÌ¾ï¤Î¥É¥ê¥ë¤È°ã¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð³Ý¤±»»¤Ç¤Ï¡Ö1¤È¤¦¤Î¡¡¥±¥ë¥Ù¥í¥¹¤Ë¤Ï¡¡Æ¬¤¬3¤³¡£5¤È¤¦Ê¬¤Î¡¡Æ¬¤Ï¡¡15¤³¡×¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤«¤Ä¤¤¥±¥ë¥Ù¥í¥¹1+5Æ¬¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤Ë¤Ï3Æ¬¤Î¥¥Þ¥¤¥é¤Î¤Ä¤Î¤ÎËÜ¿ô¤ä¡¢2ÂÎ¤Îµ´¿À¡¦Î¾ÌÌ½ÉÑµ¡Ê¤ê¤ç¤¦¤á¤ó¤¹¤¯¤Ê¡Ë¤Î¼ê¤ÎËÜ¿ô¡Ê¥ê¥¢¥ëÄ´¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤¡Ë¤òÅú¤¨¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Ç°¤ÎÆþ¤ê¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜ¹Æ¤ÏGakken¤«¤é¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ½ñ¤¯PRµ»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤«¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤ºÃÇ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£¤Ä¤Þ¤ê¤·¤¬¤é¤ß¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤ÇË«¤á¤ë¤â¤¯¤µ¤¹¤â¼«Í³¤Ç¤¢¤ë¡£
