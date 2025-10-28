Image: CONFIDENCE STUDIO

「帽子が似合わない」と諦めていませんか？

その原因は、多くの帽子が西洋人の骨格を基準に作られているから。そんな課題に挑戦しているのが“帽子が似合わない人ゼロ”を目指すのがJ-FITというブランドで、その新作「J-FIT CASCAP」が登場しました。

キャスケットの洒落たシルエットとキャップの気軽さを融合したユニークかつオシャレな仕上がりで、整えなくても"整う"のだとか。サイズ展開も豊富なので、これまで選択肢が少なかった人にも朗報かも。

おトクな先行セールも終了間近でしたので、あらためてチェックしておきましょう。

【匠】日本の職人技術で復刻！整えないのに誰でもカッコ良く整う帽子！キャスキャップ 【34％OFF】7,787円 詳細をチェック

キャスケットをキャップに融合

Image: CONFIDENCE STUDIO

「CASCAP（キャスキャップ）」は名前のとおりキャスケットとキャップを融合させたユニークなシルエットが特長。一般的なベースボールキャップとは少し異なり、柔らかなカーブがこなれ感や洒落感を演出しています。

Image: CONFIDENCE STUDIO

このデザインは“たった1枚の生地”から職人の手でひとつずつ丁寧に仕上げられており、抜群のフィット感や美しい立体感のキープに自信アリとのこと。

ここまでの情報だけでもちょっと被ってみたくなりますね。

サイズの悩みは不要かも

Image: CONFIDENCE STUDIO

「J-FIT CASCAP」は普通・大きい・特大の3サイズ展開。さらに後ろ側はゴム仕様のため、これまでサイズが問題で選べなかった人にも朗報です。

上質生地の7色バリエーション

Image: CONFIDENCE STUDIO

カラーバリエーションも豊富。定番シンプルからアクセントになる色まで7色もあるので選ぶのが悩ましいですね。

Image: CONFIDENCE STUDIO

これまで似合う帽子が無かった人も、すでに帽子をたくさん楽しんでいる人も。

サッと被るだけで整いこなれ感・洒落感を演出してくれる「J-FIT CASCAP」で新しいスタイルに挑戦してみませんか？

おトクな先行セールも終了間近でしたので、気になった人は早めにチェックしてみてください。

