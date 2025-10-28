池田エライザが自身のInstagramを更新し、黒いベアトップワンピ姿のオフショットを披露した

【写真】美しい背中と肩のラインが見える黒いベアトップワンピ姿を披露した池田エライザ

■妖艶な魅力で『東京国際映画祭』に登場した池田エライザ

10月27日に開幕した『第38回東京国際映画祭』。池田は、エシカ・フィルム賞の審査委員長として参加した。

本投稿は、「東京国際映画祭にて審査員長としてレッドカーペットお邪魔しました。映画への熱気を沢山感じてるんるん」と綴り、黒いベアトップワンピ姿のオフショットを公開。

上からのアングルで撮ったショットは美しい背中と肩が見えていて、ちょっとアンニュイな表情を見せている（1・2枚目）。そのほか、うつむき気味に笑みを浮かべる様子（3枚目）や髪が顔にかかる艶っぽい表情（4枚目）、そして最後はフラッシュを浴びてのカメラ目線（5枚目）を披露。様々な表情を見せた。

SNSには「とってもおキレイです！」「ほんと美人！」「最高にキレイ！」「堂々の黒ドレス！さすが審査委員長！」といった絶賛コメントが寄せられている。

■『東京国際映画祭』公式Instagramにもチラリと登場

『東京国際映画祭』の公式Instagramには、初日のレッドカーペットでのインタビュー動画のダイジェスト（予告）が公開。芳根京子、髙橋海人（King & Prince）、吉岡里帆、岩田剛典、佐野晶哉（Aぇ! group）らが登場しており、池田もチラリと登場。

投稿には、「豪華ゲストのインタビューをお届けします 次の投稿をお楽しみに」と綴られている。