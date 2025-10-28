＆TEAM（エンティーム）のNICHOLAS（ニコラス）のピンク髪をハーフアップにしたビジュアルが「カッコ良すぎる」と話題を集めている。

【動画】ピンク髪ハーフアップが爆イケな＆TEAMニコラスのダンス【写真】クールなビジュアルが魅力の＆TEAMニコラス①②

■「イケメンすぎ」＆TEAMニコラスがピンク髪で魅了！

10月28日、ミニアルバム『Back to Life』をリリースして韓国デビューする＆TEAM。表題曲のミュージックビデオでニコラスは、ピンク髪をハーフアップにアレンジして登場している。そのスタイリングでダンスを踊るソロ動画が、グループのSNSで公開された。

シャープなフェイスラインと切れ長の瞳、スタイル抜群の長身が魅力のニコラス。ルーズなラインのホワイトパンツにブラックジャケットを羽織り、右手のレザーグローブがコーディネートのポイントになっている。髪をまとめることでさらに色気が増したニコラスは、表情を巧みに変化させながらキレキレのダンスを披露した。

SNSでは「ピンク髪×結び髪のニコ様大優勝」「めちゃくちゃ好き！」「ドストライクすぎ」「イケメンすぎやろ」「長髪ピンク髪結びは最強なんだよ」「表情管理が最高」「メロ男すぎる」「ビジュ最強」「ハーフアップはやばい」と反響を集めている。

■写真：クールなビジュアルが魅力の＆TEAMニコラス

■動画：＆TEAM「Back to Life」MV