10年以上にわたりジム通いを続けている筆者。

カラダの変化をチェックするには、体重や体脂肪率も重要ですが、メジャーでの実測が最も実感しやすいと感じています。

とはいえ、メジャーを使って1人で測るのは、なかなか大変なんですよね…。

輪っかを作ってボタンを押すだけ

そんな問題を解決してくれたのが、3COINSから発売されている「1人で採寸しやすいメジャー（330円）」。

その名の通り、1人では測りにくい部位もスムーズに採寸できるよう工夫されたメジャーです。

使い方はとっても簡単。まずメジャーを引き出して、先端のピンを本体の穴に差し込み、輪っかを作ります。

次に二の腕や手首など、測りたい部位に輪っかを通して位置を調整。そのまま中央のボタンを押せば、自動でテープが巻き取られ、カラダにぴったりフィットした状態を作れます。

あとは目盛りの端の数値を読み取るだけ。これまでは1人で苦労していた部位の採寸も、手間なく簡単に測れるようになりました。

発想次第で活躍の幅が広がる

ほかにもウエストやヒップ、太ももなど、大抵の部位は測りやすくなるので、日々のサイズチェックやボディメイクの記録にも最適。サイズもとてもコンパクトなので、僕はジム用のバッグにいつも忍ばせています。

ちなみに、この「1人で採寸しやすいメジャー」は、3COINSの店頭では販売されておらず、WEBストア限定の商品。

宅配便のサイズ確認や収納ケースの外寸チェックなど、アイデア次第でいろいろ活用できそうなので、再入荷したらもう1つ購入したいと思っています。

Source: 3COINS