日本のマクドナルドが紙ストローを廃止する方針を示したことが、中国のSNS上でも注目を集めている。

日本マクドナルドは27日、コールドドリンクのフタをストローなしで飲める形状の「ストローレスリッド」に変更すると発表した。11月19日より、全国の店舗で順次切り替える。新しいフタはリサイクルPET（ポリエチレンテレフタレート）製で、消費者のニーズと環境負荷の低減の両立のため3年以上をかけて開発したものだという。

2022年より導入されていた紙製のストローは25年11月より順次廃止する。紙製ストローをめぐっては、「口当たりが悪い」「時間がたつとふやける」など不評が相次いでいた。一方、ハッピーセットやマックシェイクなど、一部商品では従来のストローの提供を継続する。

この話題は中国のSNS・微博（ウェイボー）や小紅書（RED）などで紹介され話題になっており、中国のネットユーザーからは「中国はずっと前に変更になった。日本は今ようやく？」「（中国）国内ではとっくにストローはくれなくなってる」「国内ではもうかなり前に（プラスチックストローの廃止に伴い）強制的に（直飲み口の容器導入が）実施された」といった声が相次いだ。

また、「海南省では紙ストローも使われている」「紙ストローを使うくらいなら直接飲んだ方がずっといい」との声がある一方で、「直接飲むと（冷たいドリンクが）歯にしみるんだよなあ」「この直飲み口もめちゃくちゃ使いにくい。やっぱりプラ製のストローがいい」「そもそもなぜ（プラ製の）ストローがだめなのか」「フタにもプラスチックが使われているんじゃないの？」といった不満の声も寄せられている。（翻訳・編集/北田）