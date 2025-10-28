28日11時現在の日経平均株価は前日比248.74円（-0.49％）安の5万263.58円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は190、値下がりは1384、変わらずは36と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は67.07円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、アドテスト <6857>が53.87円、ニデック <6594>が26.94円、リクルート <6098>が17.07円、ファナック <6954>が11.62円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を106.06円押し上げている。次いで東エレク <8035>が31.31円、中外薬 <4519>が5.66円、住友電 <5802>が3.03円、イオン <8267>が2.32円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は電気・ガスで、以下、海運、証券・商品、情報・通信と続く。値下がり上位には倉庫・運輸、金属製品、ガラス・土石が並んでいる。



※11時0分10秒時点



