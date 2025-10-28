ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席で2試合ぶり、今ポストシーズン（PS）7本目となる本塁打を放った。

3回1死の第2打席、相手先発・シャーザーに対しファウルで粘り、1ボール2ストライクからの6球目、内角高め95・1マイル（約153キロ）の直球を捉えると、打球は右翼ポール際へ一直線。打球速度101・5マイル（約163・3キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）、打球角度32度を計測した。

本塁打はWS第1戦以来、2試合ぶりで今PS7号。通算では10本に達し、松井秀喜と並んで日本選手のPS通算本塁打の最多タイ記録となった。

大谷の豪快アーチに本拠ファンは沸く一方で、テンションが下がった人物も。MLBの公式Xではカナダ出身の人気歌手ジャスティン・ビーバーが現地で観戦していることを動画で紹介。大谷が本塁打を放った際、「BIEBER」と背ネームの入ったユニホームを着た男がダイヤモンドを一周する大谷に親指を下に向け「ブー」とジェスチャーをする姿が映し出された。ユニホームの背番号は自らと名前の同じシェーン・ビーバーの「57」だった。

ジャスティン・ビーバーも自身のインスタグラムで現地から観戦している写真を投稿していた。