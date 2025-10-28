中林美恵子早稲田大学教授・元米国上院予算委員会補佐官が２８日、日本テレビ「ＤａｙＤａｙ．」に出演し、日米首脳会談冒頭について「心配になりました」と懸念を示した。

会談冒頭では、トランプ氏と親交があった安倍晋三元首相の思い出について話し合った。高市氏が「安倍元首相に対する友情に感謝」などと話し、トランプ氏は「安倍元首相に哀悼の意を表します」などと応じた。

その後は一転し、トランプ氏は「自衛隊や防衛に関して強化すると聞いています」と本筋の話題に。「米国から装備品を購入されるということで、米国はベストなミサイル等をもっています。もちろん使いたくはないのですが、このような選択についても感謝申し上げます。貿易についてもこれまでにかつてない規模で増えていくと思われます」などとトランプ氏が得意とする“ディール”の話になった。

中林教授は「トランプさんらしいと思いました」と感想を述べ、「本当は、まだ新しい総理大臣なのでそこまでしないで優しくしてくれるのかと思いきや、意外とそこまで気を使ってくれないという気にさせる言葉でした。ちょっと心配になりました」と述べた。