◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席も快音を響かせマルチ安打をマークした。

2―4の5回1死一塁で第3打席を迎えると、ブルージェイズベンチは先発のベテラン右腕・シャーザーに代え、左腕フルーハティを投入。その左腕に徹底したスライダー攻めをくらったが、6球目の内寄りを捉えると、打球は左中間を真っ二つ。一塁走者のE・ヘルナンデスが生還し、1点差。レギュラーシーズンを含め3打席連続三振に抑えられていた天敵の新人左腕からタイムリーを放ち、大谷は二塁ベース上で大きく吠えて雄叫びをあげた。

さらに、フリーマンの右前適時打で同点のホームを踏み、試合を振り出しに戻した。

初回の第1打席はシャーザーの2球目、内寄りのカーブを捉え、右翼線にエンタイトル二塁打を放ってチャンスメークした。

3回1死の第2打席はシャーザーの内角高めの直球を完璧に捉え、右翼ポール際へ今WS2本目、PS7本目となるソロアーチを放った。PS通算では10本目で松井秀喜と並んで、日本選手最多タイ記録となった。

第1、2戦では敵地トロントのファンから「We don’t need you」のチャント（大合唱）を浴びた。前日会見で、妻・真美子夫人からイジられたことを明かし「家庭ではトロントで言われたようなチャントは言われないように努めたい」と自らおどけてみせ、爆笑をさらった。

1勝1敗で迎えた第3戦からは本拠で3試合。「3戦先取のホーム開幕だと思って臨めばいいんじゃないかなって思っています」とこのまま3連勝で連覇を狙う覚悟だ。