¡Ö¥¢¥Ê¥¿¤ÏÄË¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ËÏª¹ü¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥° µµÅÄÂçµ£¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤Ë»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤¡×¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡¡ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬Í¥Àª¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤òÄù¤á¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥é¥¹¥È1¥é¥¦¥ó¥É¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÃÏ¸µÁª¼ê¤¬¡ÖÆ¬¡×¤òÉð´ï¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î°ì·â¡£Ïª¹ü¤Ê¡È¼êÉé¤¤¡È¤ÎÈ¿Â§¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢²òÀâ¤ÎµµÅÄÂçµ£¤¬¤¿¤Þ¤é¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡È¤Þ¤µ¤«¡É¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡×
¡¡10·î25Æü¡¢¥¥ë¥®¥¹¡¦¥Ó¥·¥å¥±¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSAIKOU ¡ß LUSH vol.2¡×¤Ç¡¢¥¢¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥¯¥ë¥¿¥¨¥Õ¡Ê¥¥ë¥®¥¹¡Ë¤ÈµÜÀîÎµÀ®¡ÊÆôºêµµÃ«¡Ë¤¬ÂÐÀï¡£µÜÀî¤¬3-0¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¼êÉé¤¤¤ÎÃÏ¸µ¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë°¼Á¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ßÚÎö¤·¡¢¼Â¶·ÀÊ¤È¥Õ¥¡¥óÁÐÊý¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé¡Ê63.5kg·ÀÌó¡Ë6²óÀï¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÇU-22¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ù¥¹¥È4¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥¯¥ë¥¿¥¨¥Õ¤È¡¢¥×¥í6ÀïÁ´¾¡¤ÎµÜÀî¤Ë¤è¤ë°ìÀï¡£ÃÏ¸µ¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤ë¥¯¥ë¥¿¥¨¥ÕÍÍø¤ÎÃæ¡¢µÜÀî¤Ï¥¸¥ã¥Ö¤È¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç½ù¡¹¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¯¥ë¥¿¥¨¥Õ¤ÏÄ¹¤¤¥ê¡¼¥Á¤È¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç·ÁÀªµÕÅ¾¤òÁÀ¤¦¤¬¡¢µÜÀî¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬·ø¤¯·èÄêÂÇ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£ÃæÈ×°Ê¹ß¤ÏµÜÀî¤Î¥Ü¥Ç¥£¹¶·â¤¬¸ú¤»Ï¤á¡¢¥¯¥ë¥¿¥¨¥Õ¤ÎÆ°¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÆß²½¤¹¤ë¡£
¡¡½ªÈ×¡¢µÜÀî¤¬»î¹ç±¿¤Ó¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÃæ¡¢¥¯¥ë¥¿¥¨¥Õ¤Ï»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÅ¥½¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£ºÇ½ª6¥é¥¦¥ó¥É¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¯¥ë¥¿¥¨¥Õ¤ÏÆ¬¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤à·Á¤ÇµÜÀî¤Î¥¢¥´¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼µ¤Ì£¤ËÆþ¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿µÜÀî¤ÏÂ¤ò¥Ð¥¿¤Ä¤«¤»¡¢¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º¸±¦¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤«¤éÆ¬ÆÍ¤¤Ë·Ò¤°¡È¥ï¥ó¡¦¥Ä¡¼¡¦¥¹¥ê¡¼¡É¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤â¸À¤¨¤ëÏª¹ü¤ÊÈ¿Â§¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤w¡×¡Ö¥â¥í¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¡×¡ÖÄË¤¨¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤°¡£¥¹¥í¡¼¥ê¥×¥ì¡¼¤ò³ÎÇ§¤·¤¿ABEMA²òÀâ¤ÎµµÅÄÂçµ£¤â¡Ö¤¢¡¼¡¢°ìÈ¯ÌÜ¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎÆ¬¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢ÄË¤¬¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥¯¥ë¥¿¥¨¥Õ¤Ë¡Ö¥¢¥Ê¥¿¤ÏÄË¤¯¤Ê¤¤¤·¤ç¡¢°ì½Ö¡¢ÄË¤½¤¦¤Ê´é¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¤ï¤¶¤È¤ä¤í¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÆ³«¸å¤ÏµÜÀî¤¬¥Ü¥Ç¥£¤ä¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÀµ³Î¤ËÅö¤Æ¤Ä¤Ä»î¹ç¤òÄù¤á¡¢½é¤Î¥¢¥¦¥§¥¤´Ä¶¡¢¤µ¤é¤ËºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤âÆ°¤¸¤º¡¢3-0¤ÎÈ½Äê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£