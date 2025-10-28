ワールドシリーズ第3戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・DH」でスタメン出場し、3回の第2打席に2試合ぶりとなるワールドシリーズ2号ソロを放った。米メディアや記者は敵地で浴びた野次を引き合いに、豪快な一撃を称えている。

1-0で迎えた3回1死の第2打席、サイ・ヤング賞3度を誇るマックス・シャーザーが投じた内角高め、95.1マイル（約153キロ）フォーシームを豪快に引っ張った。右翼への今ポストシーズン第7号ソロ。飛距離389フィート（約118.56メートル）、打球速度101.5マイル（約163.34キロ）の一撃で2-0とドジャースに追加点をもたらした。

本拠地が熱狂した一撃に、米専門メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カムラス記者はXに「ブルージェイズのファンは彼を必要としていないかもしれないが、ドジャースは彼がいることを喜んでいる」と投稿。敵地で「We don’t need you!」の大合唱をファンから浴びた場面を引き合いに称えれば、米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式Xも「おそらくトロントは彼を必要としているだろう……」と痛烈に煽りながらつづっていた。



（THE ANSWER編集部）