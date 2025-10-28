ワールドシリーズ第3戦

2年連続世界一を目指す米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席に、右越えソロ本塁打を放った。

大谷がサイ・ヤング賞3度受賞のマックス・シャーザー投手を粉砕した。

初回の第1打席に右翼線に二塁打を放つと、1-0で迎えた3回の第2打席は右越えにソロ本塁打。飛距離389フィート（約118.6メートル）、打球速度101.5マイル（約163.3キロ）の一撃だった。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」の実況席でも感嘆の声が漏れた。

実況のジョー・デービス氏は「右翼席に高々と上がりました。グッバイ！ オオタニのホームランでリードを広げました。内側に食い込む球でしたが、オオタニは快適そうでした」とコメント。解説を務めたメジャー通算213勝＆154セーブのジョン・スモルツ氏も、「彼は直球が来ると分かっていた。だから出来るだけ早くバットを振ろうとしたんだ。オオタニが特別である理由だ」と話していた。



