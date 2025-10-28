「秋服迷子」→【しまむら】で解決！ マニアがGETした♡「おしゃれアイテム」

「秋服、何を着ればいいか分からない……」そんなお悩みは【しまむら】で解決！ 今回はマニアが実際にゲットした、おしゃれなアイテムをピックアップ。トレンドのブラウンアイテムやチェック柄、バルーンシルエットなど、今っぽくで着回しやすいアイテムが勢揃いしている様子。【しまむら】マニアが披露しているお手本コーデとあわせてご紹介します。

ふんわりシルエットが大人可愛いコクーンベスト

【しまむら】「TZIPコクーンベスト」\1,969（税込）

@aiii__13kさんは、裾にタックが入り、ふくらみのあるシルエットのベストを使ったコーデを披露。今季トレンドのブラウンカラーは、秋らしさたっぷりでコーデに季節感をプラスしてくれそう。インナー次第で印象を変えられるので、カジュアルにもきれいめにもなじみ、幅広い着回しが期待できるかも。さまざまなコーデにさらっと重ねるだけで、こなれた雰囲気を演出できそうです。

楽ちんなのにシャレ見えする今っぽパンツ

【しまむら】「MKOTツイルタックコクン65」\2,189（税込）

丸みのあるシルエットが特徴のパンツは、はくだけでこなれ感を演出。イージーなウエストゴム仕様で、締め付け感なく快適なはき心地を叶えてくれそうです。ツイル生地を使ったほどよいハリ感のある素材で、カジュアルすぎず大人っぽく着られそうなところも魅力。リラックス感がありながらも、どこか可愛げのあるフォルムで、シンプルなトップスを合わせるだけでサマになりそう。

軽やかで上品。秋に羽織りたくなるバルーンブルゾン

【しまむら】「YUMスソバルーンBZ」\2,420（税込）

ふわっと広がる軽やかなシルエットが魅力のバルーンシルエットのブルゾン。軽やかな素材感やたっぷり入ったギャザーで、ほどよく華やかさを演出してくれそうです。シックなブラウンカラーが秋らしさと高見えを叶えてくれるはず。スカートと合わせて女性らしく着こなすのはもちろん、デニムやスラックスでカジュアルダウンしてもバランスが取りやすく、秋の1軍アウターになること間違いなしかも。

秋らしさをプラスするチェック柄ジャケット

【しまむら】「CHO*チェックジャケット」\3,289（税込）

丸みのある袖と、ほど良いカジュアルさが魅力のジャケット。シンプルなコーデにチェック柄ジャケットを加えるだけで、ぐっと秋らしいムードを引き寄せてくれそう。ヒップラインまで隠れる丈で、体型カバーにもひと役買ってくれるはず。ややオーバーサイズなシルエットで、厚手のセーターやスウェットの上にも着られそう。本格的に寒くなるまで大活躍する予感。

writer：A.satozaki