スタバ“ジョイフルメドレー×ラズベリー”の新フラペ＆ラテ、全国24のティー特化型店舗に登場
【モデルプレス＝2025/10/28】スターバックス コーヒー ジャパンは、ティーに特化した「スターバックス ティー ＆ カフェ」（全国24店舗）にて、2025年11月1日（土）からウィンターシーズンをスタート。冬の風物詩として人気の「ジョイフルメドレー」を存分に楽しめるよう、RedとWhiteの2つのテーマで新ティービバレッジを順次展開する。
ウィンターシーズン第一弾として、11月1日からは「ジョイフルメドレー」とラズベリーを合わせた“Red”のティービバレッジが登場。香り豊かな「ジョイフルメドレー」のフルリーフから丁寧に抽出したティーと、相性の良いラズベリーにより、甘酸っぱく華やかな味わいに仕上げた。赤いラズベリーが心躍るホリデーシーズンを演出する。
「レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」は、ミルクを合わせた「ジョイフルメドレー」とラズベリー風味のシロップを加えたフラペチーノに、ふんわりとしたティームース、ラズベリー果肉ソース、ラズベリーパウダーをトッピング。カップの底にもラズベリー果肉ソースを入れ、一口目からジョイフルメドレーとラズベリーの風味を楽しめる、デザート感あふれる一杯に仕上げた。
「レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ」は、「ジョイフルメドレー」にミルクとラズベリー風味のシロップを合わせたティー ラテ。仕上げにふんわりとしたティームースとラズベリーソースをのせ、甘酸っぱさとジョイフルメドレーの表情豊かな味わいが溶け合う、ご褒美感溢れる一杯だ。ホットとアイスの2種類から選べる。
また、毎年好評のティーポットで一杯ずつ提供される「ジョイフルメドレー／ティーポット」もこの冬登場。アプリコットやマンゴーの風味、ジャスミンを感じるフローラルな香りなど、何種類ものティーが織りなす奥深い味わいを堪能できる。
さらに、2026年1月7日（水）からは、ジョイフルメドレーとフルーツを合わせた“White”ジョイフルメドレーが第二弾として販売される予定だ。
また「スターバックス ティー & カフェ」のティー体験をより豊かに、ティーの世界を広げることを目指し、プリンチからティービバレッジと相性の良いデザート3種が発売される。
イタリアの伝統菓子“トローネ”（煮詰めたはちみつに卵白とナッツを加えて練り固めたお菓子）に着目したオリジナルのケーキ「トルタ トロ―ネ ミエーレ」、自然な甘さのバナナに、キャラメリゼのほろ苦さ、メープルシュガーのコクが重なり、一口ごとに奥行きを感じる香ばしいバナナタルト「トルタ ディ バナナ」、本場イタリアから仕入れたチョコレートを使用したガナッシュをカカオタルトに流し込んだ「プリンチーナ」が登場する。（modelpress編集部）
1．レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ（R）Tallサイズのみ
＜持ち帰りの場合＞\776 ＜店内利用の場合＞\790
※ラズベリー果肉・果汁5％未満
2．レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ（Ice／Hot）
＜持ち帰りの場合＞\687 ＜店内利用の場合＞\700
※ラズベリー果肉・果汁5％未満
3．ジョイフルメドレー／ティーポット
＜持ち帰りの場合＞\628 ＜店内利用の場合＞\640
販売期間：販売期間：2025年11月1日（土）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
販売店舗：全国のスターバックスティー＆カフェ24店舗
【Not Sponsored 記事】
