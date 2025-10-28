ザルツブルク北野颯太が全3得点関与「傑出したエネルギッシュなプレー」

オーストリア1部レッドブル・ザルツブルクに所属するFW北野颯太は、10月26日に行われたリーグ第11節オーストリア・ウィーン戦に先発出場し、3-0の勝利に貢献した。

先制ゴールを含む全3得点に絡む活躍を見せ、地元紙「Salzburger Nachrichten」は「傑出した日本人」と見出しを打って、この試合の主役を称賛している。

ヨーロッパリーグ（EL）での敗戦から3日後、勝利が求められた一戦でこの若きアタッカーが輝きを放った。前半8分、相手DFデヤン・ラドニッチのクリアミスが足元へ転がる。記事内では「この日本人はGKの前で冷静さを保ち、ウィーンのGKサミュエル・サヒン＝ラドリンガーの股を抜くシュートをネットに突き刺した」と、冷静なフィニッシュを伝えられた。

先制直後の前半16分にも、21歳の日本人は再び決定的な仕事を見せる。「この21歳は力強く抜け出し、自陣から完璧なボールを（エドムンド・）バイドゥに送った」と起点となったプレーが伝えられており、このパスから（ケリム・）アライベゴビッチが追加点を奪い、ザルツブルクが試合の主導権を握った。

ザルツブルクは後半に入るとウィーンに押し込まれる時間帯が続いたが、数少ないチャンスをモノにした。後半11分、「傑出した（日本人の）エネルギッシュなプレー」から、ハーフタイムに投入されたティム・トルマーがGKの位置を見極めたループシュートを決め、試合を決定づけた。日本人アタッカーは1ゴール2アシスト級の働きでチームを牽引した。（FOOTBALL ZONE編集部）