漫画家でタレントの浜田ブリトニーが経営していた東京・浅草のイベントカフェ「漫画ギャラリーCAFEオカオカ」が10月での閉店を発表したが、早ければ年明けにも同じ浅草エリアに移転し、再開することが分かった。数多くの有名漫画家のトークイベントや展示で知られる同店のこれまでの足跡、閉店後に行われた感謝イベントの様子と共に、今後の活動について浜田に話を聞いた。



東京・渋谷の〝ギャル〟の生態を描いた漫画「パギャル！」を2007年から連載して話題となり、〝ホームレスギャル漫画家〟として注目される一方、テレビタレントとしても活躍した浜田。その後も漫画に打ち込みながら、先輩漫画家たちに発信やファンとの交流の場を提供しようと、13年に東京・西新宿で同店をオープン。23年3年、浅草に移転した。メニューはカレーに特化し、浅草を訪れる外国人観光客の姿も見られた。



同店の特徴は漫画家のトークイベントや作品の展示会を開催してきたことにあった。



これまでの営業期間中に登場した作家は、「ブラック・エンジェルズ」の平松伸二氏、「ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章」の藤原カムイ氏、「まいっちんぐマチコ先生」のえびはら武司氏、「電影少女」の桂正和氏、「BOYS BE…」の玉越博幸氏、「サイレントメビウス」の麻宮騎亜氏、恐怖漫画の巨匠・日野日出志氏、ホラー漫画家の御茶漬海苔氏、〝レディコミの女王〟井出智香恵氏、森園みるく氏、榎本由美氏ら数多い。イベント開催時には、国内外からファンが駆けつけていた。



20日の閉店後、24日に行われた関係者向けイベントには、10年代にものまね芸人としてブレークし、今秋11年ぶりにグラビア復帰したおかもとまり、08年にデビュー曲「六本木～GIROPPON～」の「ぽっぽ、ぽぽぽ」というフレーズが話題になった鼠先輩、伝説のロックバンド「キャロル」の元メンバー・ジョニー大倉さん（14年死去、享年62）の次男で歌手・俳優の大倉弘也、アーティスト・飯島アツシ、西口プロレスのアントニオ小猪木らが参加。ステージで歌、ものまね、トークを交えて労をねぎらった。



26日にはファン対象の「最後の感謝祭」を2部制で開催。昼の部には、自らの半生を描いた著書「筆談ホステス」がベトセラーとなった元東京都議の斉藤里恵氏、振り付け師・タレントのラッキー池田ら、夜の部には「ペッパーランチ」や「いきなり！ステーキ」の創業者・一瀬邦夫氏、RPG「天地創造」のキャラクターデザインでも知られる漫画家の藤原カムイ氏らがゲスト出演。浜田のジャンルを問わない幅広い人脈をうかがわせた。



今後に向け、浜田は当サイトに「浅草の別地区で来年1月中をめどに新店舗をオープン予定です」と明かし、「駅から近い路面店なので、さらにパワーアップしてやっていきます。それに付随してクラウドファンディングも11月から行います」と意気込んだ。来年以降も、浅草の〝漫画の聖地〟として活動を続けていく。



（デイリースポーツ/よろず～ニュース・北村 泰介）