セガ フェイブから、”お気に入り”のキャラクターがもっと”お気に入り”となって、元気とワクワクで満たされる毎日を応援する新ブランド「フェイバリットイ」が新たに登場！

「フェイバリットイ」から『ブルーロック』に登場するキャラクターたちをデザインした「アクドール ランダム ブルーロック Vol.1」がラインナップされます！

セガ フェイブ「アクドール ランダム ブルーロック Vol.1」

価格：1,760円（税込）

※単品はブラインド仕様(ランダム封入)となっており、種類は選べません

※単品はランダム封入のため複数購入の場合、同じ種類が出たり、希望の種類が出ない場合もあります

発売予定日：2025年10月30日（木）

ラインナップ：潔世一、糸師凜、凪誠士郎、蜂楽廻、千切豹馬、御影玲王

サイズ：幅100×高130×奥15mm

付属品：スティック×1本／スタンドスティック×1本／スタンド台座×1枚

対象年齢：15才以上

販売店舗：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップなど

ポーズや表情が変わる、まるで”生きているアクスタ”「アクドール ランダム」に、TVアニメ「ブルーロック」から「潔世一」「糸師凛」「凪誠士郎」「蜂楽廻」「千切豹馬」「御影玲王」の6種が新たに登場。

付属のスティックをキャラクターにセットすると、足を前後に動かせます。

また、キャラクターの背部にあるレバーを上下する事でまぶたの開閉ができ、まばたきをさせるなど、お気に入りの表情に調整することが可能。

さらに、上下左右どこから見てもキャラクターと目が合う “追眼機能”もポイントです。

自由な遊び方ができる「アクドール」シリーズ。

飾って楽しめることはもちろん、一緒にお出かけするのもおすすめです。

付属のスタンド台座を使えば、お気に入りの場所に飾って楽しむこともできます☆

TVアニメ 「ブルーロック」で活躍するキャラクターたちを、動かせて飾れるアクスタ×ドールが新登場。

セガ フェイブ「アクドール ランダム ブルーロック Vol.1」は2025年10月30日より販売開始です☆

