今期は連続ドラマ「終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―」（カンテレ制作・フジテレビ系）で主演している元SMAPの草磲剛（51）。そんな草磲が10月16日放送の「あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜」（フジテレビ系）で司会を務めた。番組冒頭では、ジャニーズ事務所の先輩である元光GENJIの大沢樹生（56）が出演し、グループ時代の年収は約3000万円だったと明かした。

では、光GENJIの衝撃的な登場から4年後、SMAPの一員としてデビューした草磲はどのくらい稼いでいたのだろうか。

「当時の『高額納税者公示制度』を参考にすると、SMAPのメンバーは1996年前後から名前が出てきます。草磲さんは96年に3069万円で初めて記載され、03年には1億927万円を納税しています。当時の税率で計算すると、03年には約3億円の収入があったと考えられます」（ベテラン芸能記者）

瞬間的な人気爆発度では芸能史上ナンバーワンと評価される光GENJIとSMAPメンバーで、なぜ収入に10倍もの差が開いたのか。

■“お笑いビッグ3”をも上回る稼ぎっぷり

「光GENJIが活躍し、SMAPが結成された昭和から平成初頭のジャニーズ事務所は月給制。それに歌唱印税などがプラスされました。CD売り上げなどはグループの人数分の頭割りになるため、個人の実入りは光GENJIもSMAPも少なかったと思います」（芸能プロダクション関係者）

テレビから音楽番組が減少した頃にデビューしたSMAPはソロ活動にも精を出した。稲垣吾郎が「二十歳の約束」（フジテレビ系）、木村拓哉が「あすなろ白書」（同）などドラマで知名度を上げていき、個々の活躍がグループの躍進につながった。

「草磲さんは96年、まだ連ドラ主演はありませんでしたが、『結婚しようよ』『おいしい関係』に出演していました。また、フジ系『笑っていいとも！』、テレビ朝日系『OH！エルくらぶ』とバラエティーのレギュラーも務めていたので、高額納税者入りしたんでしょうね。当時のテレビのギャラは高かったですし」（前出のベテラン芸能記者）

サッカーW杯日韓大会のあった02年12月、草磲は「チョンマルブック」を発売。これが40万部のベストセラーになったため、03年には1億円を超える納税額になったと思われる。

「この年、木村拓哉さんは9186万円でした。中居正広さんは期限までに申告しなかったため、高額納税者に載らなかった。そのため、SMAPメンバーで草磲さんが1位になりました。03年、芸能人で1億円以上納税したのは15人しかいません。タモリさんは7679万円、ビートたけしさんは7200万円、明石家さんまさんは6934万円でしたから、“お笑いビッグ3”にも勝っていました」（前出のベテラン芸能記者）

草磲は「あの金どこいった？」番組内で、お金の使い方について「ビンテージのジーパンをバンバン買っちゃう」と発言。その額は1000万円を超える場合もあるようだ。

「SMAPの解散後は仕事が少ない時期もありましたが、今はテレビのゴールデンタイムにも出るようになりましたし、今年はNetflixの配信映画『新幹線大爆破』にも主演している。今も相変わらず稼いでいるでしょう」（前出の芸能プロ関係者）

草磲の貯金通帳は何ケタまで記入されているのか。

高額納税者が公示されなくなって久しいが、いわゆる芸能活動だけで億万長者になるタレントも少なくなってきたようだ。