2025年7月の参院選で兵庫選挙区から立候補し、82万票超えという、選挙区候補としては全国最多得票で当選した、元・明石市長の泉房穂氏。今年10月には、新著『公務員のすすめ』を上梓し、市の職員たちを巻き込み、数々の市政改革を実現させた軌跡を描いている。

【写真】インタビュー取材に応じる泉氏。

国政へとステージを移した今も、泉氏の情熱は燃え盛ったままだ。「少子高齢化で財源がない」日本を救う"大改革案"を提言し、その実現に動いている。泉氏が胸に抱く救国の秘策とは──。【前後編の後編。前編を読む】

「賛成ほぼゼロ」 国と地方の大改革案

──スピード感とともに解を出せた一次方程式的な市政から、多元連立方程式的な国政のステージへと移った今、その複雑な方程式を解いていくとっかかりはどのあたりにあるのでしょう。

今の私は、大きく4つに整理して考えているところです。

まず1つ目が、「生活」と「地域」というキーワードで考えているテーマ。「生活」とは、国民の方を向いて国民の生活をしっかりと支えるように、政治のあり方そのものをどうするかということ。すべての国民・市民に安心を届けて、社会を構成するすべての人たちを笑顔にするために、政治のあり方そのものをどう変えていくべきか。

それを考えていく上で重要なのが「地域」です。文字通り、国と地域のあり方の抜本的な見直しという視点。今回の新刊『公務員のすすめ』でも書いていますが、明治維新の時から変わらない国・都道府県・市区町村という三層構造を、国と、人口20万〜50万人くらいの"圏域"という二層構造に再編するくらいの大きな改革が必要だと考えています。

各"圏域"にしっかりと財源と権限と責任を委譲していくことで、それぞれの地域の特性も生かせるし、国と"圏域"がダイレクトにつながることでスピード感も出てニーズにも柔軟に対応でき、コストも合理化できる。この3点が、人口減少の時代に国と地域を持続可能な形に再編していく上で不可欠な視点だと思っています。なぜなら、それが財源論にもつながってくるからです。「財源はない」ではなく「つくれる」と私が繰り返し言っているのは、この構想があるから。

──今回出された書籍『公務員のすすめ』でも「廃藩置県」ならぬ「廃県置圏」として、日本全土の再編構想を丁寧に紐解いて解説していますね。

かなり本気で考えている持論ですが、地方自治体だけでなく中央省庁の大胆な再編も提言していますので、政治家と官僚の多くは抵抗してくるでしょう。一方で、多くの人の関心からはまだ遠く、マスコミも乗ってきません。反応されにくいテーマですが、しかしこの国の未来を考える上で非常に重要なことです。

人口減少の時代に、この社会の持続可能性を本気でなんとかしようと考えたら、これくらいの大改革は不可避でしょう。このテーマを前に進めるのはそう簡単ではなく、今日明日にどうこうできるものではありませんが、方向をきっちりと見据えながら、政治を動かすために粘り強く取り組んでいく覚悟です。

続いて、2つ目が議員立法です。超党派で議員立法の動きをつくっていくつもりです。具体的には、犯罪被害者支援を拡充させるための「犯罪被害者等基本法」改正などにすぐにも着手したい。

明石市長時代、犯罪被害者遺族に対して加害者から損害賠償金が支払われない場合に市が300万円を上限に立て替えるという支援策を、全国に先駆けて実現させました。

こうした明石の取り組みを日本全体に広げていきたい。ノルウェーやスウェーデンなどでは国が全額補償する制度が整っています。明石の条例はこれらの国々の制度を一部参考にしたものですから、これを国の制度に置き換えていくことは十分可能でしょう。

超党派の機運を高める「裏方で汗をかく」

──そのためにまず、「犯罪被害者等基本法」を改正していく動きを超党派で作りたい、と。

20年前の衆議院議員時代、私はいくつもの議員立法に関わらせてもらいました。その一つが、2005年にスタートした「犯罪被害者等基本法」です。弁護士時代に犯罪被害者が置き去りにされている現実に愕然としました。その時の宿題に取り組むという思いで法案作成に関わらせてもらった。

法案を取りまとめていた当時、時代の変化に応じてバージョンアップさせていくことを想定して、今後の法改正のための方向づけをかなり丁寧に書き込むことを心がけました。そして実際に、その後も徐々に拡充は進み、現在、全国47都道府県すべてに被害者支援条例が制定されるところまで来ている。

ではそれで十分かというと、まだまだまったく不十分です。先述のとおり、被害者が加害者からの賠償金を受け取れない場合にヨーロッパの国々の多くは何らかの形で政府が補償をしているというのに、日本は国としてそうした制度は何もありません。

明石市長時代に、国に先駆けて賠償金の立て替えや二次被害防止のための取り組みを実現させたのは、2005年の議員立法の際に積み残した課題に対し、明石市で突破口を開きたいと思ったからです。

──犯罪被害者は過酷な状況に置かれているのですね。

たとえ裁判で「加害者は遺族に◯千万円を支払え」というような判決を得られたとしても、実際に、加害者から賠償金の支払いをきちんと受けられている被害者などほとんどいません。

なぜ国が補償する諸外国のような取り組みが日本で実現しないのかというと、そもそも犯罪が起きたことに対する国の姿勢の違いが根底にあると思います。市民の安全を守ることは国の責務であり、市民を守りきれなかったことに対して責任を負うべきだと考える国々は、当然ながら政府が補償を肩代わりしようとする。一方の日本は、加害者個人の責任として片付けてしまうどころか、被害者にも何らかの落ち度があったのではないかというような考え方すらあります。

しかし、不幸にしていきなり犯罪に巻き込まれてしまった遺族に対し、市民の安心と安全に責任を負うべき行政が「個人の責任」で片付けていいはずがない。少なくとも賠償金に関しては国が責任を持つので、1日も早く平穏な日常を取り戻してください、という姿勢を示す。そして国が責任をもって加害者から取り立てていけばいいのです。

──確かに、その法改正であれば世論の支持を得られそうです。

今年はちょうど「犯罪被害者等支援法」施行から20年の節目です。当時の議員立法の経緯も踏まえて、支援を拡充させるための法改正を超党派で実現させたい。加えて言うと、養育費の立て替えについても同様のことを考えています。明石市では、別居中の親と子どもとの面会交流（親子交流）などを後押しして双方の親に目配りをしながら、別居している親が養育費をきちんと支払わない場合に明石市が立て替えるという制度を実現させてきた実績があります。



これらの制度を国にも取り入れていきたい。その意味では、犯罪被害者に対するメディアからの二次被害の防止など、超党派で動かしていきたいテーマはいくつもあります。

そのためにも、多くの人の賛同が得られるようなテーマでの法改正で、超党派でつながる機運を高めていきたい。今は、多党化の流れが加速して野党同士の連携も非常に取りづらくなっていると感じています。そうした流れに風穴を開けるためにも、新人議員も巻き込んで政党間の争いを避けながら動きをつくっていきたい。私は裏方で汗をかきます。

「反対側のカド」と話してオセロの盤面をひっくり返す

──冒頭で「4つに整理している」と言われたものの2つが、「政治の方向転換と国と地方の大再編」、そして「議員立法による超党派の機運」、ということですね。

そうです。続いて3つ目が「子ども」。今、「子ども政治塾」のような構想で動き始めています。まずは10月1日に小学生とその保護者を対象にした「こども国会見学会」を実施しました。11月からは、小学生に加えて中高生を対象にした見学会もスタートさせます。いずれは大学生や公務員志望の若者などを対象にした勉強会のようなものも企画していきたい。月一回くらいのペースで動かしていきたいと考えています。

くさいと思われるかもしれませんが、私は、政治とは未来そのものだと本気で思っています。政治を馬鹿にしたり斜に構えたりしているだけでは、この社会は良くならない。むしろ、政治というものを使えば、私たちの社会も私たちの未来も自分たちで変えていけるんだ、多くの人たちを救うことができるものなんだと若い人たちに伝えたい。そして、政治家を志す人たちを増やしていきたい。裏金だの特権だのというネガティブなイメージではなく、胸を張って、日本の未来をより良くするために政治家になるつもりです、と周囲に言えるような人たちを増やしていきたいと思っています。

そして4つ目が「情報発信」です。国政に携わる者として、国会のリアルというものをより多くの市民にきちんと伝えることも重要な役割だろうと私は考えています。

これまでも私は自分のSNSアカウントなどを通じて自分の思うところを発信してきましたが、加えて、この10月からはニッポン放送で、『泉房穂の情熱ラジオ』（毎週木曜日夕方6時から、キー局に加えて27地方局、37都府県で放送という冠番組をスタートさせました。昨年も毎週金曜に同様の番組を半年間やらせてもらっていましたが、今回は夕方6時から9時半までたっぷり3時間半もありゲストコーナーも拡充。ぜひ、いろんなテーマをじっくり取り上げたいと思っています。

党派を超えて、リスナーが話を聞いてみたいと思っているであろう多彩な政治家たちを招き、さらに文化人や評論家などもゲストに迎えて、テレビでは深く話せないような突っ込んだことも話題にしていきます。リスナーからの質問も、どんどんぶつけていきます。多くの人にとって遠い存在である政治をもっと身近なものに感じてもらいたい。その意味で、キー局に加えて全国の地方局にリアルタイムで届けられるラジオは、リスナーとの距離感も近く、政治のリアルを伝えていくのにぴったりだと思っています。

──今挙げられた4つは、それぞれにタイムスパンが異なります。毎週の情報発信。子どもや若者との対話は月1回のイメージ。超党派の機運を高めながらの議員立法は、それなりの時間が必要になる。1つ目の国と地域の大再編はものすごい長期戦ですよね。

2つ目の議員立法は、さすがに今日明日というわけにはいかないけれど、犯罪被害者支援などはできるだけ早く一定の形にしたいと思っています。一方で、国と地方のあり方の抜本的な再編なんて、そう簡単ではない。しかしながら、それは実現可能なものだという認識で今ようやくスタートを切った、という感覚でしょうか。

──ラジオのゲストも党派を大きく超えて考えておられるようですが、その辺りの動き方については賛否もあるでしょうか。

そうは言っても、差別のない優しくあたたかな社会に本当に変えていきたいと思っても、単にメッセージとして主張しているだけでは優しい社会は実現しません。この社会に暮らすすべての人が安心して笑顔で暮らせるようになることが、巡り巡って優しくあたたかな社会の実現につながるんです。今は、多くの人にとって生活は苦しいし将来は不安だし、ギリギリの状況が続いている。そんな中でいくら「優しくなってね」と言ったって無理です。その現実を見なければなりません。

対立構図がつくられやすい現実の中で、ある種の共闘できる部分をつかみ出して超党派での動きをつくらなければ、状況を大きく変えていくことはできません。自分に近い仲間たちと組んでいるだけでは、そこで動きが止まってしまうんです。

かなり違うスタンスの人、対極のカドにいるような人とも話をまとめられてこそ、ようやくオセロの盤面をひっくり返せる。対立の構図をかわしながら、いろんな人と対話の糸口を見出していく。そこに私の役割があるのではないかと考えて動いています。

