約2年ぶりの復帰を控えている「ダウンタウン」松本人志（62）は、フジテレビにとって“アンタッチャブル”な存在なのか――。

番組内容の突然の差し替えで多くの視聴者から戸惑いの声があがったのが、10月24日放送の「酒のツマミになる話」（フジテレビ系）。同番組はハロウィーンスペシャルを放送予定だったが、当日になって番組公式サイトが「放送内容を変更してお送りします」と告知。今年3月14日の放送回が急きょ再放送されたのだった。

「フジテレビは差し替えの理由について詳細を明らかにしていませんが、どうやら直前になって、局幹部が番組MCの大悟が松本のコスプレをしていたことを問題視したようです」（スポーツ紙記者）

放送されるはずだったハロウィーンSPには、人気コスプレーヤーのえなこ（31）、タレントの松丸亮吾（29）らが仮装して出演することは事前に予告されていた。

「昨年も同じ企画で大悟は『松本さんもどんどんワシのことはイジれって言うてるから』と、金髪のカツラに白Tシャツ姿で松本に扮して出演しています。その放送回が問題なかったことから、今回も大悟の提案を制作陣がOKと判断して、衣装も発注して収録、編集しています。ところが、中居正広氏の一連のトラブルで局が再出発を余儀なくされた状況を鑑みて、幹部がストップさせたようです。だったら早く言ってほしかったと現場は嘆いていますよ」（制作会社関係者）

2021年4月にスタートしたのが「人志松本の酒のツマミになる話」。芸能人や文化人、アスリートなどのゲストがお酒を飲みながら“酒のツマミになる話”を披露する人気番組だったが、23年末、松本が「週刊文春」に過去の飲み会での女性トラブルを報じられ、その内容を「事実無根」として発行元の文芸春秋を提訴。裁判に備えるため芸能活動を休止した松本に代わり、24年2月から「千鳥」の大悟（45）がMCを務めている。

■経営陣ですら独自判断できない状況？

「くしくもハロウィーンSPが放送される予定だった24日から『DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）』の事前登録が始まっただけに、大悟は今回の件でかなり落胆しています」（吉本興業関係者）

なぜ放送直前にこんな事態になってしまったのか。フジテレビ関係者はこう話す。

「清水（賢治）社長になってから、うちは経営陣ですら独自判断ができないような状態で、今回のように何かあれば、第三者委員会やコンプライアンス部門を通じて各弁護士や有識者にお伺いを立ててその指示に従わざるを得ず、中居氏の問題によって骨抜きにされていると言っていいでしょう。編成、制作、営業の各部署は萎縮するばかりで、世間に復活をアピールできるような面白いコンテンツ作りとはほど遠い状況です」

松本は11月1日から「DOWNTOWN+」を主戦場に活動を再開する。過去の悪しき慣習や経営陣を一掃し、改革に舵を切ったはずのフジテレビは本当に生まれ変わることができるのか。

（本多圭／芸能ジャーナリスト）