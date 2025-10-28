フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２８日、トランプ米大統領が２７日に来日したことを報じた。

２期目初の訪日で羽田空港に到着しその後、皇居で天皇陛下と会見。２８日には高市早苗首相と初めて対面で会談する。

スタジオでは、トランプ氏が２７日に日本へ向かう大統領専用機「エアフォースワン」内で北朝鮮の金正恩総書記との会談に意欲を示したことを伝えた。この発言を受け出演者が今回のアジア歴訪で北朝鮮の金正恩氏と米朝首脳会談がサプライズで行われる可能性を議論した。

その中でトランプ氏が金正恩氏と会談する狙いを出演者が「ノーベル平和賞がほしい」と分析した。

これに火曜スペシャルキャスターで歌手で俳優の武田鉄矢は「この人、ノーベル平和賞欲しいっていうのが、何か…ひとつのポーズのような気がして」とし「いや実は、この人、内側では、やっぱり世界平和とかっていう高尚なことを目指している部分はあるんじゃないか」と指摘した。

さらに「ちょっと演技の上手な俳優さんが『いやぁ…やっぱアカデミー賞ほしいですよ』っていうようなモノ言い」と例えていた。