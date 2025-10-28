25日にはプレミアリーグ第9節でクリスタル・パレスに1-0で勝利したアーセナル。セットプレイのこぼれ球からMFエベレチ・エゼが決勝点を挙げ、後は堅い守備で逃げ切る今のアーセナルらしい戦いだったと言える。



ここまでリーグ戦9試合で失点は僅かに3点。やや気は早いが、『ESPN』はジョゼ・モウリーニョ率いるチェルシーが2004-05シーズンに記録したプレミアのシーズン最少失点記録『15失点』を塗り替えるのではと期待をかけている。





当時のモウリーニョ率いるチェルシーは、第9節終了時点ではサウサンプトン戦（2-1）、マンチェスター・シティ戦（0-1）の2失点に抑えていて、今季のアーセナルよりも良いスタートを切っている。その後も複数失点を喫したゲームは2-2の引き分けで終えたボルトン戦、アーセナル戦の2試合のみと、守備の安定感は抜群だった。GKペトル・チェフ、DFジョン・テリー、リカルド・カルバーリョ、MFクロード・マケレレらを軸とし、攻撃面でもMFフランク・ランパードやFWディディエ・ドログバらが活躍。最終的にチェルシーは勝ち点95を稼いで優勝している。同メディアは、ミケル・アルテタ率いるアーセナルが今のペースを継続できるならば当時のチェルシーよりも少ない失点数でシーズンを戦えるのではと伝えている。まだ期待をかけるには早すぎるかもしれないが、今季のアーセナルは開幕からアウェイでのマンチェスター・ユナイテッド戦（1-0）、リヴァプール戦（0-1）、ニューカッスル戦（2-1）、ホームでのマンチェスター・シティ戦（1-1）などいくつか難しいゲームをこなしていて、それで合計3失点は見事と言える。当時のチェルシーが記録した15失点は更新不可能とまで思われていたが、今のアーセナルならば狙える数字だろうか。