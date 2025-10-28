【ファミマ】新米「秋田県産あきたこまち 1kg」を1381円で発売 - 使い切りサイズで手軽に秋の味覚を堪能
ファミリーマートは10月28日、新米「秋田県産あきたこまち 1kg」(1,381円)を沖縄県を除く一部店舗で発売する。
昨今、天候不順などの影響により米の価格は高騰傾向にあり、購入をためらう家庭も少なくない。今年6月には備蓄米を発売し、コンビニで使い切りの米のニーズも高まった。このたび、多くの人に手軽に新米の美味しさを味わってもらいたいとの想いから、単身世帯や少人数の家庭でも使い切りやすい1kgサイズの新米を発売する。今回発売する新米(令和7年度産)は、もちもちした食感と自然な甘みが特長の銘柄「あきたこまち」を使用している。
