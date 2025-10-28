ドジャースレジェンド、野茂英雄氏がWS始球式登場にドジャースタジアム大歓声　山本由伸を激励も

野茂氏登場にファンからも大歓声が起きた(C)Getty Images

ドジャース、ブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦は現地10月27日、ドジャース本拠地のドジャースタジアムに戻って行われた。

試合に先だって行われた始球式には、ドジャースレジェンドOB、野茂英雄氏が登場。背番号16のユニホームを身にまとって、マウンドに上がると大歓声に包まれた。

捕手役を務めた山本由伸に対し、マウンド手前からオーバースローで、ストライク投球。トルネード投法こそ披露しなかったが、レジェンドの投球には球場のファンも一斉に携帯のカメラを向けるなど、本拠地ファンは大歓声に包まれた。