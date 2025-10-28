ドジャースレジェンド、野茂英雄氏がWS始球式登場にドジャースタジアム大歓声 山本由伸を激励も
野茂氏登場にファンからも大歓声が起きた(C)Getty Images
ドジャース、ブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦は現地10月27日、ドジャース本拠地のドジャースタジアムに戻って行われた。
【動画】捕手は山本由伸！野茂英雄氏の貫録のノーバウンド始球式を見る
試合に先だって行われた始球式には、ドジャースレジェンドOB、野茂英雄氏が登場。背番号16のユニホームを身にまとって、マウンドに上がると大歓声に包まれた。
捕手役を務めた山本由伸に対し、マウンド手前からオーバースローで、ストライク投球。トルネード投法こそ披露しなかったが、レジェンドの投球には球場のファンも一斉に携帯のカメラを向けるなど、本拠地ファンは大歓声に包まれた。
投球後には山本とガッチリ握手し、写真撮影の際には山本の腰のあたりをポンポンと叩き、激励の言葉を投げかける様子も見られた。
1995年にドジャースに入団した野茂氏は、トルネード投法で席巻、2度のノーヒットノーランを達成するなど、日本人メジャーリーガーのパイオニアとして知られる。ドジャースには7年間在籍し、81勝、メジャー12年間で123勝をマークした。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。