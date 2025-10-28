KDDIは、同社が設置する「大阪堺データセンター」を使ったクラウドサービス「KDDI GPU Cloud」を発表した。2026年4月1日に申込受付を開始する。正式サービスに先立ち、2026年1月下旬にはトライアルでの提供が開始される。

大阪堺データセンターには、NVIDIA GB200 NVL72が設置され、同社のキャリアグレードのネットワーク環境下で、ガバナンスが担保されたセキュアな環境で、機密情報を用いた学習を実施できる。サーバーは1台単位からクラスター単位までオンデマンドで利用できるため、ユーザーが必要な分だけ初期投資不要で利用できる。

たとえば、モビリティー事業者では、次世代技術を開発するために必要な個人情報や走行データなど大容量かつ機密性の高いデータを使った学習と推論を繰り返し、自動運転モデルを開発できる。このほか、金融機関や法律、医療、金融など専門領域に特化したAIモデルやLLM、AIエージェントの開発など、さまざまな企業、用途で活用できる。

なお「大阪堺データセンター」は、2026年1月から稼働させるデータセンターで、今回のサービスが同センターの第1弾サービスとなる。

「KDDI GPU Cloud」の取り組みは、10月28日～29日に高輪ゲートウェイシティ（東京都港区）で開催される「KDDI SUMMIT 2025」で展示されている。