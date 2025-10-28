◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＴ・グラスノー投手が本拠地・ブルージェイズ戦に先発し、２―４の５回２死一塁の場面で降板した。グラスノーは４回２／３を投げて５安打、４失点（自責２）。ロバーツ監督は早めに見切り、２番手左腕バンダを投入した。

グラスノーは、初回は先頭スプリンガーを空振り三振に斬ると、ルークスを左邪飛、ゲレロは右飛に抑え、３者凡退で切り抜けた。２回はビシェットに中前打で出塁を許したが、続くバーショの打席で四球と勘違いしたところを飛び出してタッチアウト。その後、四球と右前打で１死一、三塁のピンチを招いたが、後続を空振り三振とセンターライナーで打ち取り、得点は与えなかった。

T・ヘルナンデスと大谷翔平のソロ２発で２点の援護をもらったグラスノーだったが、４回には無死一塁からビシェットの二ゴロを二塁エドマンが痛恨のエラーで後逸。無死一、三塁とピンチ拡大すると、１死から先発グラスノーがカークに中堅左に飛び込む逆転３ランを許した。その後、１死一、三塁とピンチを招き、９番ヒメネスの中犠飛で２―４となった。

グラスノーは前回のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦では、５回２／３を投げて３安打１失点８奪三振。今ポストシーズンは３試合（２先発）で防御率０・６８としていた。