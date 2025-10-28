演歌歌手・水森かおりが２８日までにブログを更新。２０２３年１２月３０日に惜しまれながら亡くなった、大先輩である故八代亜紀さんが出てくる夢を見たと明かした。

水森は「今日は嬉しい夢を見ました 八代先輩が夢の中に！」と報告。その時の状況について、次のように説明した。

「たくさんの先輩後輩の皆さんとステージ上で並んで本番を待っている時に突然現れた八代先輩。私の斜め前の先輩と仲良くお話されていて（それがどなたかはわからず）、その時に『え？あっ！八代先輩だ！』と気が付く私。でもちょっと急いでいる感じで私の横を通り過ぎようとしたので慌てて『お疲れ様です！』と声を掛けたら、笑顔で私を見てくださる八代先輩」

夢の中で八代さんと交わした会話もあったというが、「その時に二言三言、言葉を交わしたのですがそれがなんだったのか思い出せない…」とか。「でもとても楽しく嬉しい気持ちで会話をさせていただけたのは覚えてる あ、嬉しい♡って思っていたら『じゃあね』と颯爽とステージの後ろのほうに走って行かれてしまいました。そして目が覚めちゃった」

夢の中とはいえ、尊敬する大先輩との再会に「目に焼き付いているメイク、髪型、ドレス。あのいつもの素敵でお綺麗で可愛い八代先輩に夢でもお会い出来たこと…幸せ 夢でもいいから何度も何度も、これからもお会いしたいなぁ 八代先輩、また夢に出てきてください」と喜んでいた。