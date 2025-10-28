「遺伝子が芸術」K-POP界屈指の美人姉妹！元少女時代・ジェシカが、妹の誕生日にサプライズ登場【PHOTO】

ガールズグループf(x)出身の女優チョン・スジョン（クリスタル）が、姉である元少女時代ジェシカと過ごした誕生日の様子を公開した。

【写真】「韓国が誇る美人姉妹」ジェシカ×クリスタル

チョン・スジョンは10月27日、自身のインスタグラムを更新し、「少し遅れた誕生日の投稿」というコメントとともに複数枚の写真を掲載した。

公開された写真には、誕生日ケーキの前で姉と仲良くポーズを取る姿が収められていた。チョン・スジョンはリラックスしたニット姿で清楚な魅力を漂わせている一方、ジェシカは黒のビーニーをかぶってケーキを見つめながら愛らしい表情を浮かべている。

また、別の写真ではチョン・スジョンが誕生日カードを読みながら笑顔を見せたり、ロウソクが立てられたケーキを手にして願い事をする姿も収められている。

この投稿を見たファンからは「2人とも相変わらず美しい」「遺伝子が芸術」「クリスタル誕生日おめでとう」「姉と一緒にいる姿がうれしい」といった熱い反応が寄せられた。

（写真＝チョン・スジョンInstagram）

なおチョン・スジョンは2026年放送予定のドラマ『韓国でビルオーナーになる方法』（原題）に出演する予定だ。

◇ジェシカ プロフィール

1989年4月18日生まれ。サンフランシスコ出身の韓国系アメリカ人で、本名ジェシカ・チョン（韓国名はチョン・スヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー。2014年のグループ所属当時、自身のブランド「BLANC＆ECLARE」を立ち上げてデザイナーとしても活動した。しかし、そのことが原因で所属事務所およびメンバーと対立し、グループを脱退することに。現在は韓国とアメリカ、さらには香港などを行き来しながら活動している。妹は、ガールズグループf(x)出身のクリスタル。

◇クリスタル プロフィール

1994年10月24日生まれ。サンフランシスコ出身の韓国系アメリカ人で、本名はクリスタル・チョン（韓国名チョン・スジョン）。幼少期に姉である元少女時代ジェシカと共にSMエンターテインメントにスカウトされたことを機に芸能界入りし、2009年にf(x)のメンバーとしてデビューした。歌手活動と並行して女優としても活躍し、ドラマ『ハイキック3 -短足の逆襲-』『相続者たち』『刑務所のルールブック』などに出演している。