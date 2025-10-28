Cocomi＆Koki,姉妹、2ショット公開 おどけ顔も披露「仲良し」「可愛さに癒やされる」の声
【モデルプレス＝2025/10/28】モデルで女優のKoki,（「o」の上に「‐」が正式表記）が10月26日、自身のInstagramを更新。姉でありフルート奏者のCocomiとの2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】キムタク娘姉妹「お茶目顔もキュート」車内での2ショット
Koki,は「ここさんとの癒しタイム」とつづり、Cocomiとの2ショット動画を投稿。車の後部座席に並び顔を寄せ合った２人が、おどけた表情を見せたり手を振ったりと、楽しいひとときを過ごしている様子が捉えられている。また、Koki,のスラリとしたスタイルが際立つジーンズ姿のソロショットも投稿されている。
この投稿に「仲良し姉妹」「可愛さに癒やされる」「美人姉妹」「楽しそう」「お茶目顔もキュート」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
