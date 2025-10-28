山田優、美脚際立つショーパン私服公開「異次元のスタイル」「女神様」と反響
【モデルプレス＝2025/10/28】モデルの山田優が10月26日、自身のInstagramを更新。スタイルが際立つ私服姿を公開した。
【写真】夫は小栗旬 42歳モデル「異次元のスタイル」ショーパン姿
山田は「気持ちよく晴れた日のいつかの私服」とコメントし、ネイビーのシャツとショートパンツのラフなセットアップにサングラス、鮮やかなイエローのショルダーバッグ姿の私服を公開。足元はサンダルで、ショートパンツからスラリと長く綺麗な脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵なコーデ」「女神様」「異次元のスタイル」「美脚すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】夫は小栗旬 42歳モデル「異次元のスタイル」ショーパン姿
◆山田優、私服姿公開
山田は「気持ちよく晴れた日のいつかの私服」とコメントし、ネイビーのシャツとショートパンツのラフなセットアップにサングラス、鮮やかなイエローのショルダーバッグ姿の私服を公開。足元はサンダルで、ショートパンツからスラリと長く綺麗な脚を披露した。
◆山田優の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素敵なコーデ」「女神様」「異次元のスタイル」「美脚すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】