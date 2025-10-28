【T-SPARK POP UP in TAIWAN】 11月4日～12日 開催予定 会場：Taipei Huashan1914 Creative Park

タカラトミーは、同社のハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」初の海外単独イベント「T-SPARK POP UP in TAIWAN」を11月4日から12月の期間、Taipei Huashan1914 Creative Parkにて開催する。

同展では「ゾイド」25周年企画として日本でも展開した「アニメ『ゾイド -ZOIDS-』２５th ANNIVERSARY POP UP TOUR」も開催予定。「ブレードライガー」巨大立像の展示に加え、台湾のご当地イラストをモチーフにした商品などのアニメ関連商品を販売する。

ご当地イラストステッカー

この他、「REALIZE MODEL」よりのアジアイベント限定商品「RMZ-EX01 ブレードライガー ミラージュ L」を販売（1,150台湾ドル）、「ZOIDS」人気機体や「Q VILLAGE」の最新商品を展示する。

RMZ-EX01 ブレードライガー ミラージュ L（1,150台湾ドル）

AZ-13 キャノリーモルガ（展示）

RMZ-014 レッドホーン ガイロスカラー（展示）

QV-05 頭文字D Toyota AE86 TRUENO（展示）

QV-06 頭文字D Mazda RX-7 FD35（展示）

(C)ＴＯＭＹ (C)ShoPro

ZOIDS is a trademark of TOMY Company, Ltd. and used under license.

(C) ＴＯＭＹ

(C)しげの秀一／講談社