ロッテからドラフト3位指名された横浜の最速148キロ左腕・奥村頼人投手が28日、横浜市の同校でロッテの榎康弘アマスカウトディレクター、中川隆治スカウトから指名あいさつを受け、プロでの目標に「優勝」を掲げた。

ドラフト会議のID、サブロー監督のサイン入りの色紙とボールを贈られた期待の左腕は「（ドラフトから）時間が経って、今はしっかりとした気持ちで次に向けて、練習もそうですけど、しっかり準備できてると思います」と早くも自覚十分。「最後、自分は優勝することができなかったので、次はプロの世界で優勝できるように、勝てる選手っていうのをずっと目指してきたので、勝てるピッチャーになれるように頑張りたいと思います」と抱負を口にした。

ロッテからドラフト1位指名された健大高崎の石垣元気投手はU―18日本代表のチームメート。指名直後に連絡を取り合ったという。その石垣は現ドジャースの佐々木朗希の背番号17を希望したが、奥村は「まだまだ、そんな立場じゃないと思うんで。しっかり自分は結果を残して、そこから希望する番号をもらえるように、その土俵に立てるように頑張りたいと思います」と謙虚に話した。