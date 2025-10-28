元テレビ朝日社員でジャーナリストの玉川徹氏が28日、同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。この日行われる日米首脳会談で注目しているポイントを挙げた。

番組ではトランプ大統領が27日に来日し、皇居・御所で天皇陛下と会見したなどと伝えた。

この日は日米首脳会談が行われるが、注目ポイントを問われた玉川氏は「暮らしに関わるっていうふうなことで言えば、為替なんですよね」と言及。

「実は日本でもアメリカでも、明日あさってって、中央銀行の政策決定があるんですよ。金利をどうするかっていう」と語り、「高市政権の前には日本も金利を上げるっていう観測だったのが、高市政権になってですね、日銀と政府っていうのは協調しなきゃいけないっていう話をされたっていうことで、もう利上げできないんじゃないかと」と述べた。

一方で「アメリカはFRB（連邦準備制度理事会）に対して、ずっと圧力かけてるんですね、トランプ大統領が。利下げをぜひさせたいと思っているわけですよ」と説明、「アメリカの方はどうも利下げになる可能性が高そうなんですけれど、本当はこれで日本が利上げをすれば、円安の方向から円高の方向に変わる可能性があるんですね」と続けた。

「でも今、日本は利上げしないんじゃないかっていう感じになっているんだけれども、本当はトランプ大統領はドル安がいいんですよ。円高の方がいいんですね」とし、「もしかしたらこの首脳会談で、そういうふうな圧力をかけてくる可能性もあるんですよね。日銀の利上げをそのまま認めたらどうだっていうことを言ってくる可能性がある」と予測した。

「だからこれがどっちになるのかっていうことで、為替が変わって。もし円安になるようだったら、さらに物価は上がりますので、だからその辺の部分っていうのは僕はちょっと注目してます」と力を込めた。