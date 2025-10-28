仕事のストレス、人間関係の疲れ、将来への漠然とした不安。そんな息苦しさから、SNSでみかける「シンプルな暮らし」や「持たない生活」に憧れを抱く人は少なくありません。モノを手放すことで得られる解放感は、確かに魅力的です。しかし、そんな生活がエスカレートしていくと……。※紹介する事例は、著者である川淵ゆかりFPの過去の相談者であるA子さんから許可を得て、個人の特定を避けるため一部脚色したものです。

失恋、仕事の悩み…「なにもない部屋」に救いを求めた女性

30歳、独身のA子さんは月収29万円（賞与別）の営業職。大学進学で地元から離れて以来、都内で一人暮らしを続けています。兄が一人いますが、すでに結婚して子どももおり、実家で両親と仲良く暮らしていることから、A子さんはどこか疎外感を覚え、家族関係も希薄になっていました。

仕事では、最近ついた部下の教育に悩み、営業職という仕事柄から人間関係にもストレスを感じる日々。そして、それ以上に辛かったのが、3年間付き合い、結婚も考えていた恋人との突然の別れでした。

仕事以外で外出することもなくなり、部屋に閉じこもるようになったA子さんを惹きつけたのは、ある日SNSで流れてきた、ミニマリストの「なにもない真っ白い部屋」の画像。

10年以上の一人暮らしで、物に溢れた息苦しい自分の部屋と比べると、それは、自分を新しく生まれ変わらせてくれるようにみえたのです。もともと真面目で熱心なA子さん。その日を境に、ミニマリストの生活に目覚め、実行に移していきました。

「持たない暮らし」で得た“充実感”

家具や家電、洋服など必要最低限のものだけ残し、シンプルな生活に目覚めたA子さんは日々の煩わしさから解放されていくような気分でした。

これを機に、食生活も見直します。朝はもともとコーヒーだけだったのですが、外食だったランチはお弁当を持参し、ウーバーイーツに頼りがちだった夕食も自炊に切り替えました。そして、「ついでにダイエットもしよう」と決心したA子さんの食事は、日を追うごとに質素なものになっていきました。

不要と思われるものを売り、洋服や美容院、食事などにもお金をかけなくなったことで、A子さんの貯金は増えていきます。食事も変えたことで、体重も減りました。

周囲が気づくほどの変化

これらに喜びを感じたA子さんの生活は、さらに過激になっていきます。ランチはゆで卵1個と小さなサラダだけのお弁当に。夕食は「食材を多く持つのはミニマリストではない」「調理器具を汚すのは無駄だ」と考えるようになり、豆腐一丁や納豆だけ、あるいはプロテイン飲料だけで済ませる日が増えていきました。次第に、昼食をとると午後に眠気が出てきて、仕事のパフォーマンスが下がると考えるようになり、食事は1日夜に1回、それも野菜スープだけ、という日も珍しくなくなりました。

A子さんにとって、空腹感は「節約できている」「痩せている」という達成感の証のようでした。それはもはやミニマリストというより、節約や貯蓄、ダイエットそのものだけが目的となっていったのです。

テーブルも椅子もない部屋で、床にノートパソコンを置いて食事とも呼べない食事を摂る日々。気づけば腰に鈍い痛みが走るようになっていました。

会社では、同期のB子さんに「最近、顔色が悪いね。老けたんじゃないの？」とからかわれる始末。B子さんは、A子さんからみると無神経で言葉使いも悪いため、少し苦手なタイプです。それでも後輩などからは慕われているため、A子さんはいつも不思議で仕方がありませんでした。

しかし、このときのA子さんは、精神的には充実していたため、B子さんになにをいわれても、周りにどう思われようと、気にも留めませんでした。

実家に帰ることもなく、出費がかさむことを嫌って同僚や友人の誘いも断り続け、A子さんは気づけば誰とも話さない週末が増えていったのです。

「持たない暮らし」で失ったもの

そんなある日、A子さんは仕事後、会社のエレベーターホールでとうとう倒れてしまいます。A子さんは「大丈夫」と断りましたが、たまたま退勤のタイミングが同じだったB子さんに半ば強引に救急車を呼ばれ、病院に運ばれてしまいました。B子さんは救急車にも同乗し、人事部に手配してA子さんの母親にも連絡を入れてくれたのです。

病院で母親が来るまで付き添ってくれたB子さんでしたが、やはり「顔色悪いよ、痩せすぎじゃない？ モテないよ〜」と、相変わらずの無神経な言葉を投げかけてきました。

幸い大事には至らず、診断は極度の「栄養失調」。すぐに退院できましたが、一緒に帰宅した母親は、A子さんの家具もなく壁際にノートパソコンがぽつんと置かれた部屋をみて、大口を開けて驚きを隠せない様子でした。

「あなた、満足に食べていないようだし、お金に困ってるの？ 電話をかけても折り返してこないし、まさか誰かに騙されてるんじゃないんだろうね」と、かなり心配している様子です。

A子さんは母親の言葉をうるさく感じながらも、久しぶりに食べる母親の手料理と途切れないおしゃべりで、心の底から笑っている自分に気づきました。

そして、母親がいいます。「B子さんて、しっかりしていていい人ね。あなたのこと、本当に心配していたわよ」「おせっかいだし言葉遣いも悪いけどね。でも……頼りになるんだよね」 A子さんは、素直にそう返していました。

本当に「残すべきもの」に気づくまで

いまでも救急車に乗せられたことは「大きなお世話だ」と感じているA子さん。それでも、出社してすぐにB子さんのもとへ向かい、きちんとお礼を伝えました。

相変わらずB子さんのことは少し苦手です。でも、なぜかほんの少しだけ、彼女のことが好きになっていました。

「ちゃんと食べてる？ お昼、一緒に行こうか？」B子さんの誘いに、A子さんは頷きます。

「そうね。……あと、後輩の教育の相談も乗ってくれる？」「あはは、いいよ！」

B子さんは、いつものように豪快に笑ってくれました。

本来のミニマリズムは、“自分にとっての最適”を選ぶこと。A子さんは少しだけ間違った方向に進んでしまったようですが、大切なことに気づけたようです。 節約もミニマリズムも、“なにを残すか”が一番大切なのかもしれませんね。

川淵 ゆかり

川淵ゆかり事務所

代表