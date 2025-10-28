イタチごっこにならないといいけど…。

カリフォルニア州では、ロサンゼルスをはじめとする各都市で銅線の盗難が増加しています。これまでは、街灯が主なターゲットでしたが、最近は電気自動車（EV）の充電ステーションを狙うケースが増えているようです。

命がけの犯行、割に合わないリスク

しかし、充電ステーションから銅線を盗むのは危険な賭けです。高電圧の充電設備からの盗難はリスクが高いうえに、スクラップ業者に売ってもたいした金額にはなりません。コスパというか、リスクと労力に対する見返りが十分かどうか疑問が残ります。

被害を食い止めたい人々にとっては、経済的要因に注目すれば、解決策につながる可能性がありそうです。

切断されたケーブルや破壊された充電ユニットの多くが銅線目的であることを受けて、企業や政府、EV推進団体は、取締り強化や罰則の厳格化から、破壊行為を行った犯人にインクを噴射する装置の導入まで、さまざまな対策を検討しています。

今年4月には、イギリスでも同様の対策を導入するかどうかを検討しているとBBCが報じています。

軽視できない修理コスト

ロサンゼルスに拠点を置き、EVステーションの診断や修理を行う技術者の育成や、稼働・停止時間に関するデータを提供しているChargerHelpとLos Angeles Cleantech Incubatorは、同市におけるこの問題について言及しました。

ロサンゼルスでは、多くの地域で導線の盗難が相次いで発生しており、街灯が消えて暗くなってしまう場所も出ています。公共および職場のEV充電ステーションでの盗難も増加しており、修理には1基あたり数百ドルから数千ドルの費用がかかるとのこと。

ChargerHelpのCEOであるKameale C. Terry氏は、ロサンゼルスの放送局KABCの取材に対し、次のようにコメントしています。

レベル2の低速充電器の場合、コネクター代と作業費を合わせて650ドルから700ドル程度かかります。しかし、直流の急速充電器になると、1,500ドルまで跳ね上がることもあります。

一長一短の盗難対策

対策として、切断されにくい太いケーブルの使用や、車載用ワイヤレス充電パッドの導入などが提案されています。しかし、太いケーブルは重いため、一部のドライバーにとって扱いづらいという欠点があります。

また、アメリカでの販売が予定されているワイヤレス充電機能を備えたEVは、現時点ではまだ試作段階にあるポルシェのカイエン・エレクトリックだけなのだとか。

ここ数年、カリフォルニア州では故障や破壊された公共のEV充電ステーションについて、各機関の責任を明確化する複数の法案が成立しています。たとえば、政府機関に対し、故障した充電ユニットを30日以内に特定し、修理することを義務付けるといった内容です。

州法で金属リサイクルを厳格化

カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事は、金属リサイクルに関するより厳格で罰則を定める法案に署名し、法律として成立させました。

この新法では、販売者の身元確認や個人情報、金属を運搬した車両の特定、販売される金属が合法的に入手されたものであることの証明が義務付けられています。

また、スクラップ業者が法的に受け入れ可能な金属の種類にも制限を設けることで、EV充電器からの金属の盗難を取り締まろうとしています。

Los Angeles Cleantech IncubatorのCEOであるMatt Petersen氏は、自社のオフィスに設置された充電ステーションさえも標的になったと述べています。

Petersen氏とTerry氏は、KABCに対し、故障や破壊による充電ステーションの休止時間が増えれば、EVの普及や、既存のEVユーザー向けの充電ステーションの拡充が遅れると懸念を表明しました。早急に対策を講じなければ、その影響はさらに広がる恐れがあるとのことです。

Petersen氏は、次のように強調しています。

私たちの関心は、『いかにして交通機関の電動化を加速させるか』の一点だけです。

交通手段の迅速な電動化は、気候変動対策としても、大気汚染対策としても必要です。盗難されないように監視するといった対策にこそ、AIの活躍できる場所があると思うんですけど…って、セキュリティシステムも銅線使います…よね？

Source: BBC, KABC, Porsche (1, 2), LAist