「真美子さんスタイル良すぎ」ドジャース夫人会に真美子さん！ 「フリーマンの奥様、いつも一緒に居てくれるね〜」
ロサンゼルス・ドジャース夫人会は10月28日、自身のInstagramを更新。美人な妻らの集合ショットを公開しました。
【写真】ほほ笑む真美子さんの姿！
コメントでは「真美子夫人笑顔ステキすぎる」「真美子さんスタイル良すぎ！」「フリーマンの奥様、いつも一緒に居てくれるね〜」「ドジャース勝利の女神様」「女神すぎてビビります」など、さまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「ドジャース勝利の女神様」同アカウントは「WSゲーム3... ホームに戻って」と英語でつづり、写真を1枚載せています。選手の妻の集合ショットです。大谷翔平選手の妻・真美子さんは真ん中寄りの後ろに立っています。外国人と並んでも変わらないスタイルの良さが目を引きます。
2点リード中のドジャース本記事執筆時点で、同チームはワールドシリーズ第3戦のまっただ中。トロント・ブルージェイズ相手に2点のリードを守っています。大谷選手は先頭打者としてヒットを放ちました。今後の試合展開を注視したいですね。
