1-0の3回1死からシャーザーの速球を右越えソロ

【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・指名打者」でスタメン出場し、3回の第2打席に2試合ぶりとなるワールドシリーズ2号ソロを放った。内角高めのボール球を捉えた一発に、「なんで大谷はあの完璧なボールをホームランにできるんだ？」とファンが騒然としている。

1-0の3回1死で迎えた第2打席だった。サイ・ヤング賞3度を誇るマックス・シャーザー投手の内角高めのフォーシームに詰まりながらも豪快に右翼席へ叩き込んだ。打球速度101.5マイル（約163.3キロ）、飛距離389フィート（約118.5メートル）、角度32度の一発に、被弾したレジェンド右腕も呆然だった。

ファンも「インコースのボール球を楽々ホームランにするとか怖すぎるよ大谷さん」「これだよこれ！ インコースボール球をHRにする大谷が帰ってきた！」「あのボールをスタンドにぶち込むのヤバすぎるw」「詰まってるのに持っていく、力こそパワー」「大谷さんあそこを切れずにホームラン出きるのは天才すぎる」など驚きを隠せない様子だった。（Full-Count編集部）