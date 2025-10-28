打球速度101.5マイル、飛距離389フィート、角度32度の一発

【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・指名打者」でスタメン出場。3回の第2打席にシリーズ2号を放った。大争奪戦となるホームラン球は、どうやらファンはゲットできなかったようだ。

大谷はサイ・ヤング賞3度を誇るマックス・シャーザー投手相手に、初回の第1打席にカーブを右翼線に運ぶエンタイトル二塁打を放った。そして1-0で迎えた3回の第2打席、内角のボール球を振り抜いた。打球速度101.5マイル（約163.3キロ）、飛距離389フィート（約118.5メートル）、角度32度の一発を右翼席に運んだ。

打球はちょうど右翼ポールと右翼席の間にあるブルージェイズのブルペンに着弾した。警備員によると、ホームラン球はセキュリティが大切に持って行ったという。

大谷のホームラン球はオークションなどで高値で取引されており、昨年に「50本塁打＆50盗塁」を達成した際の50号球はオークション史上最高額となる440万ドル（約6億6000万円）で落札された。（Full-Count編集部）