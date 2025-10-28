「mojojojo」×「ローリーズファーム」がコラボ！ 限定“トイキーホルダー”など全12種展開へ
「ローリーズファーム」は、11月14日（金）から、ぬいぐるみ・雑貨ブランド「mojojojo（モジョジョジョ）」とのコラボレーションアイテムを、全国の店舗などで発売。公式WEBストア「and ST」では、10月31日（金）より、先行予約を開催する。
【写真】便利でかわいい！ ポーチ付き「エコバッグ」などコラボグッズ一覧
■ゆるかわグッズが勢ぞろい
今回発売されるのは、“ゆるくてかわいい”マスコットが人気の「mojojojo」の世界観に、「ローリーズファーム」の“カワイイ”エッセンスを加えた普段使いしやすいアイテム全12種類。
ラインナップには、存在感はありつつ大きすぎないサイズ感がポイントの「トイキーホルダー」が登場。コラボレーションならではの“限定アイテム”として「ローリーズファーム」オリジナルカラーも製作されている。
また、ファー素材を使った「キンチャクポーチ」や、モコモコのフェイスポーチとナイロン素材のエコバッグがセットになった「ポーチツキエコバッグ」など、毎日のおでかけに最適な便利でかわいいグッズが並ぶ。
さらに、生活雑貨も用意。「mojojojo」のフェイスを大胆にデザインした「クッション」や「ラグ」、格子の総柄がシンプルでおしゃれな「マグカップ」といった、生活空間に彩りと癒やしをプラスするアイテムがそろう。
