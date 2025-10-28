残留争いを戦う横浜FMの西野努SDが今季限りで契約満了「総括はシーズン終了後にあらためてお伝えさせていただきます」
横浜F・マリノスは10月28日、西野努スポーティングダイレクターの契約満了および来季の契約を更新しないことを発表した。
西野SDはクラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメント。
「シーズン中のため、コメントや総括はシーズン終了後にあらためてお伝えさせていただきます。ホームゲーム１試合を含め、残り２試合、まだ何も終わっていません。全力を尽くし、チームとともに最後まで戦い抜きます。
クラブを支えてくださる皆さまの熱いご声援が、選手たちにとって大きな力となります。どうか引き続き、熱いご声援でチームへの後押しをお願いいたします」
今季の横浜FMは残留争いに巻き込まれ、二度の指揮官交代など、厳しいシーズンを送っている。一時は最下位に沈んでいたが、大島秀夫監督のもとで復調し、現在は降格圏の18位・横浜FCに勝点５差で残留圏の17位。降格回避の可能性が高まるタイミングで、西野SDの退団が明らかにされた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
