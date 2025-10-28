お笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸（48）が、27日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。映画化を期待する人気芸人について語った。

ビートたけしの自伝が原作で、劇団ひとりがメガホンを撮ったNetflixの配信映画「浅草キッド」を、最近もう1度見たという坪倉。「やっぱり面白いなと思って見てて、誰のを見たいかなと思って」と切り出し、「今までやってない人で、偉人でもいいし、ご健在の方でもいいし、誰の人生を…って考えてた」と話した。

そして「紆余曲折があったりドラマがあったりがいいなと思って、全然若いけど有吉（弘行）さん物語が見たい」と提案。「（オール）巨人師匠に弟子入りから始まって、そこから猿岩石に行って大ブレークして、その後少し仕事がなくなって、もう1回復活して紅白の司会まで行く。凄い人生じゃない？」と振り返った。

坪倉は「だってもう21、2とかでしょ？電波少年で売れてたのが。たしかそんなだったと思う。それで大ブレークして、そこからのいろいろがあったりとか」としみじみ。「だから分からないけど、有吉さん物語を見たい」と期待した。

その有吉役を演じる俳優については「意外に菅田将暉さんがイケるんじゃないかな」と想像。「みんな役者さんは凄い上手だけど、たけしさんの柳楽（優弥）さんが良かった。想像つかない、見る前までは。でもやったらたけしさんぽい、モノマネをしてるわけじゃなくてたけしさんっぽいってなったから」と絶賛した。

また「（有吉と）一番仲がいいマシンガンズの西堀（亮）さんは、中年期の有吉さんをできるんじゃないかなって」と坪倉。「しゃべり方をよく見てるし、顔の系統もそこまで遠くもないし、一番近くにいたからクセとかも知ってるし、たぶんお芝居も西堀さんはできるし。西堀さんがやっても面白いかなって」と語っていた。