¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¥í¥Ã¥·¡¼¾®ÀîÂåÉ½¡¢£²ÅÙÌÜ¡ÖÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¡×Âç²ñ¤ò¡Ö£Ø¡×¤ÇÁí³ç¡Ä¡Ö½¸µÒ¤ÏºòÇ¯¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÊªÈÎ¤ÎÇä¾å¤â²áµî¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ï£²£¶Æü¡¢´úÍÈ¤²¤«¤é£²ÅÙÌÜ¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç£×£×£Å¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦´äÃ«ËãÍ¥¤È¶Ë¾å¤ÎÌ¾¾¡Éé¤òÅ¸³«¤·¾¡Íø¤¹¤ë¤Ê¤É½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ñ½°¤â£³£´£µ£°¿Í¤ÈºòÇ¯£··î£±£³Æü¤Ë´úÍÈ¤²¤«¤é£²¤«·î¤Ç³«ºÅ¤·¤¿Æ±¤¸¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Î£³£°£µ£¸¿Í¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡££²£·Æü¤Ë¥í¥Ã¥·¡¼¾®ÀîÂåÉ½¤Ï¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÄ¹¤¤Ä¹¤¤°ìÆü¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥ÉÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï½¸µÒ¤ÏºòÇ¯¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÊªÈÎ¤ÎÇä¾å¤â²áµî¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÀ®Ä¹´ü¡£ÍèÇ¯¤Î¼çÍ×Âç²ñ¤âÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì²ó°ì²ó¤¬½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤êÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ö¿À¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç¤ÏÍèÇ¯¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¡×¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥ÁÂç²ñ¤ò°Ê²¼¤ÎÄÌ¤êÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¢§£±·î£³Æü¡¡ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û
¡¡¢§£±·î£²£´Æü¡¡¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ê´äÃ«ËãÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£µ¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡Ë
¡¡¢§£µ·î£²£³Æü¡¡ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ê´úÍÈ¤²£²¼þÇ¯µÇ°¶½¹Ô¡Ë
¡¡¢§£¸·î£¹Æü¡¡ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û
¡¡¢§£±£°·î£²£´Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û