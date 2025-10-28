今日28日(火)は、北海道の日本海側や東北の山沿いで雪の降っている所があり、青森県酸ヶ湯では午前5時に積雪11センチを観測。全国で今シーズン初めて積雪が10センチ超えに。明日29日(水)明け方にかけて、北海道の日本海側では山沿いを中心に大雪の恐れ。交通障害に注意。

青森県酸ヶ湯で積雪10センチ超え 峠道は冬の装備で

今日28日(火)は、北海道の日本海側や東北の山沿いで雪の降っている所があります。青森県酸ヶ湯では午前5時に11センチの積雪を観測し、全国で今シーズン初めて積雪が10センチを超えました。(午前9時の積雪は12センチとなっています。)北海道の内陸では積雪となっている所があり、北海道層雲峡で午前9時に積雪7センチを観測しました。(数値はいずれも速報値)





明日29日(水)の明け方にかけて、北海道の日本海側は断続的に雪が降り、平地でも雪が積もり、山沿いを中心に大雪となる所がありそうです。明日29日(水)6時までに予想される24時間降雪量(多い所)上川北部 30センチ上川中部 40センチ上川南部 20センチ留萌地方 15センチ大雪による交通障害、湿った雪による電線や樹木への着雪に注意が必要です。峠道の運転は冬の装備で、車間距離を十分にとるなど、いつも以上に慎重になさってください。

室蘭と帯広で初雪

上空に強い寒気が流れ込んで、室蘭と帯広で初雪を観測しました。室蘭では平年より5日早く、昨年より10日早い観測、帯広では平年より4日早く、昨年より8日遅い観測です。

また、福島地方気象台では吾妻山の初冠雪を観測しました。