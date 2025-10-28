Lighter190Eボーカル・いとうりな、希少がん公表 『スプラトゥーン』ヒメ役でも活躍【報告全文】
ロックバンド・Lighter190Eの公式サイトが、28日までに更新。ボーカル・いとうりなが、希少がんにより、12月中旬から入院することを報告した。
【写真】希少がん公表のいとうりながピース姿を披露
いとうは、バンドのほか、Nintendo Switchゲームソフト「スプラトゥーン2」「スプラトゥーン3」登場キャラクターユニット「テンタクルズ」のヒメ役としての歌唱・ボイス、その他のゲーム作品への出演、アイドルへの楽曲提供等多岐にわたって活動している。
■報告全文
【お知らせ】
いつもLighter190Eを応援いただき誠にありがとうございます。この度はVo.いとうりなが9月に胸元の腫瘍を摘出し、病理検査の結果「DFSP(隆起性皮膚線維肉腫)」という希少がんであることがわかりました。
医師によると幸い命に関わるものではないとの事ですが、今後の再発や転移を防ぐ為にも切除した箇所をもう少し広く・深く再手術をする必要があり、12月中旬より皮膚移植を含めた手術と1週間程度の入院をする事が決まりました。
現在決まっているライブイベントにつきましては予定通り出演致します。
【出演ライブ・イベント日程】
11/2(日)あさがやドラム 東京音喜 アコースティックライブ
12/12(金) 下北沢DaisyBar Lighter190E ONEMAN190E ワンマンライブ
12/13(土)いとうりなファンクラブ会員限定ファンミーティング(都内開催)
今後のライブ活動やYouTube生配信等の活動におきましてはいとうの体調や精神面との兼ね合いを見ながら継続して参ります。その状況に伴い毎週月曜21時からのチンタライブ生配信は誠に勝手ながら11月より不定期での配信に変更となります。
月末、あるいは月初にチンタライブ配信の日程をお知らせさせていただきます。引き続き、いとうりな・Lighter190Eをどうぞよろしくお願いします。
Lighter190E
【写真】希少がん公表のいとうりながピース姿を披露
いとうは、バンドのほか、Nintendo Switchゲームソフト「スプラトゥーン2」「スプラトゥーン3」登場キャラクターユニット「テンタクルズ」のヒメ役としての歌唱・ボイス、その他のゲーム作品への出演、アイドルへの楽曲提供等多岐にわたって活動している。
【お知らせ】
いつもLighter190Eを応援いただき誠にありがとうございます。この度はVo.いとうりなが9月に胸元の腫瘍を摘出し、病理検査の結果「DFSP(隆起性皮膚線維肉腫)」という希少がんであることがわかりました。
医師によると幸い命に関わるものではないとの事ですが、今後の再発や転移を防ぐ為にも切除した箇所をもう少し広く・深く再手術をする必要があり、12月中旬より皮膚移植を含めた手術と1週間程度の入院をする事が決まりました。
現在決まっているライブイベントにつきましては予定通り出演致します。
【出演ライブ・イベント日程】
11/2(日)あさがやドラム 東京音喜 アコースティックライブ
12/12(金) 下北沢DaisyBar Lighter190E ONEMAN190E ワンマンライブ
12/13(土)いとうりなファンクラブ会員限定ファンミーティング(都内開催)
今後のライブ活動やYouTube生配信等の活動におきましてはいとうの体調や精神面との兼ね合いを見ながら継続して参ります。その状況に伴い毎週月曜21時からのチンタライブ生配信は誠に勝手ながら11月より不定期での配信に変更となります。
月末、あるいは月初にチンタライブ配信の日程をお知らせさせていただきます。引き続き、いとうりな・Lighter190Eをどうぞよろしくお願いします。
Lighter190E