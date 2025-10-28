ミュージカル『バーレスク』主演発表 元宝塚星組トップスター礼真琴がオーディションで射止める【あらすじあり】
元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が、ミュージカル『BURLESQUE バーレスク』の主演を務めることが28日、発表された。礼にとって、宝塚退団後初のミュージカル作品となる。
【写真】英国で『バーレスク』を観劇した礼真琴
同作は、2010年の大ヒット映画『バーレスク』をもとに、圧巻の衣裳と華麗な振付で舞台化。今夏、ウエストエンドを熱狂させた話題の大型新作ミュージカルで、世界に先駆けて日本に上陸する。
今回、日本キャストの歌声と共に新たな幕を開ける。アリ・ローズ役は、元宝塚の礼に決まった。
オーディションの際には、スティーヴン・アンティンをはじめとする英国プロデューサー陣から、アリ役に求められる圧倒的な歌唱力と観客の視線をひきつけるスター性、ビジュアルに対して高い評価を受け、見事主役の座を射止めた。
エグゼクティブ・プロデューサーはクリスティーナ・アギレラ、演出はトドリック・ホール。
■STORY
母を探してニューヨークに降り立ったアリ（礼真琴）。
そこで出会ったのは、音楽とダンスの熱狂が渦巻く、都会の灯りの下に広がる、もうひとつの世界だった。
スパンコールがきらめき、誘惑がまたたき、優雅に羽をひらりと振るだけで人生が変わる場所――。
数々の出会いの中で、アリが見つけたのは才能、そしてかけがえのない“家族”。
これは、ひとりの女性が自分の物語を見つけるまでの旅――。
『バーレスク・ザ・ミュージカル』へようこそ。
東京公演／東急シアターオーブ 2026年5〜6月
大阪公演／梅田芸術劇場メインホール 2026年7月
福岡公演／博多座 2026年7〜8月
