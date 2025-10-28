高橋みなみ、AKB48を振り返る「自分なのに自分じゃないような不思議な感覚」NHK2週連続放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NHK『ザ・グレイテスト・ヒッツ』11月1日、11月15日放送回に、AKB48グループ初代総監督・高橋みなみがゲスト出演する。

■ニューヨークのふたりがAKB48の映像を見ながら泣きそうに…

「放送100年」を迎える今年、『レッツゴーヤング』『ポップジャム』『MUSIC JAPAN』などNHKが放送してきた音楽番組から、昭和・平成・令和のジャパニーズポップスを中心に「これだ！」という名パフォーマンス映像を届ける15分間の番組『ザ・グレイテスト・ヒッツ』。

11月1日の放送は「AKB48スペシャル」、11月15日は「48グループSP」を送る。2回にわたってAKB48グループ初代総監督高橋みなみが出演。MCのニューヨークのふたりとともにパフォーマンス映像を楽しむ。

11月1日放送「AKB48スペシャル」は、2025年12月8日に初公演から20年を迎えるAKB48を特集。紹介するのはＮHK初登場となる劇場密着映像（2006年『ポップジャム』）、「RIVER」（2009年『MUSIC JAPAN』）、「ヘビーローテーション」（2010年『MUSIC JAPAN』）、「恋するフォーチュンクッキー」（2013年『MUSIC JAPAN』）。2010年デビューのニューヨークは、AKB48の映像を見ながら売れない若手時代を思い出してしまい、なぜか泣きそうに…。第1期メンバー・高橋みなみが語る貴重な裏話の数々も必見だ。

続いて11月15日は「48グループSP」を放送。紹介するのはSKE48「パレオはエメラルド」（2011年『MUSIC JAPAN』）、NMB48「カモネギックス」（2013年『MUSIC JAPAN』）、HKT48「メロンジュース」（2013年『MUSIC JAPAN』）。高橋みなみの解説を聞きながら、各グループそれぞれの個性の違いと魅力を再認識したニューヨークのふたりは、感心しきり。

時代と世代を超えて、ジャパニーズポップスの良さを再発見する15分となっている。

■高橋みなみ、ニューヨーク コメント

■番組情報

NHK総合『ザ・グレイテスト・ヒッツ』

毎週土曜 23:30～23:45

11/01（土）「AKB48スペシャル」

11/15（土）「48グループSP」

※NHK ONEで、同時配信・1週間の見逃し配信あり

